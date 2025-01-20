CANLI | ABD'de ikinci Trump dönemine doğru! Geri sayım başladı
ABD'de 5 Kasım 2024 tarihinde rakibi Demokratçı Kamal Harris'e karşı ezici zafer kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, saatler içerisinde yemin töreninin ardından başkanlığı devralacak. Trump’ın yemin töreni bugün TSİ 20.00’da gerçekleşecek ve yönetimi resmi olarak Joe Biden’dan almış olacak. Dünya gözlerini Trump'ın başkanlığına çevirdi. İşte Trump'ın başkanlığına doğru adım adım geri sayım...
Tüm dünyanın gözü Donald Trump'ın ikinci başkanlığına çevrilmiş durumda.
Trump, Kasım ayında Kamala Harris'e karşı elde ettiği seçim zaferinin ardından sıra dışı bir siyasi dönüş gerçekleştirerek, 20 Ocak Pazartesi günü Washington'da ikinci kez başkanlık yemini edecek.
78 yaşındaki Trump, 47. başkan olarak Beyaz Saray'a dönüyor. İşte Trump'ın başkanlık töreninden dakika dakika gelişmeler...
İŞTE ANBEAN YEMİN TÖRENİ
08.15: Trump, St John's'taki kilise ayinine katılmak üzere yola çıkıyor
09:15: Biden'lar Kamala Harris ve Doug Emhoff'u Beyaz Saray'da ağırlıyor
09:40: Biden'lar Donald ve Melania Trump'ı karşılıyor ve çay içiyor
10:25: Biden, Kongre Binası'na doğru yola çıkıyor ve yaklaşık on dakika sonra varıyor
11.15: Trump Kongre Binası'na varıyor
11.35: JD Vance başkan yardımcısı olarak yemin ediyor
11.45: Trump başkanlık yemini ediyor ve göreve başlama konuşmasını yapıyor
12.40: Konuşma sona eriyor ve Biden ve Harris için bir veda töreni düzenleniyor
13:00: Trump ve Vance için Kongre Binası'nda beş dakikalık imza odası töreni, ardından öğle yemeği
14.30: Trump ve Vance askerleri inceliyor
15.30: Geçit töreninin başlaması bekleniyor
17.05: İkinci imza töreni, bu sefer Beyaz Saray'ın Oval Ofisi'nde
19.50: Liberty Balosu'nda gayrı resmi konuşmalar ve ilk dans, ardından…
20.20: …Başkomutan Balosu…
21.10: …ve Union Station Balosu. İlk danstan hemen sonra Beyaz Saray'a hareket
HANGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI?
Trump, geçen yıl kendisine yönelik iki suikast girişimi ve Yeni Yıl Günü'nde New Orleans'ta gerçekleşen terörist saldırının ardından artan güvenlik önlemleri altında yemin edecek. Göreve başlama töreni, Gizli Servis ve FBI'ın öncülük ettiği güvenlik düzenlemelerini test edecek olan Washington'daki telaşlı iki haftalık etkinliklerin sonuncusu olma özelliği taşıyor.
Trump'ın, yemin töreninden önceki gece, 19 Ocak'ta başkentin basketbol sahasında kampanya tarzında bir miting düzenlemesi planlanıyor.
Planlama, on yılın en büyük kış fırtınasının Ocak ayının ilk haftasında Washington'u vurması nedeniyle daha da karmaşık hale geldi.
Washington saha ofisinden sorumlu Gizli Servis özel ajanı Matt McCool, AP'ye yoğun program hakkında "Bu daha önce hiç olmadı." dedi ve ekledi:
"Ancak esneğiz ve uyum sağlayabiliriz... Hazırlıklı olacağız."
8 BİN ASKER GÖREV ALACAK
Columbia Bölgesi Ulusal Muhafızları güvenlik çevresine 8.000 asker konuşlandıracak.
Binlerce federal ajan ve polis daha etkinliği koruyacak.
TRUMP'IN YEMİN TÖRENE KİMLER KATILACAK?
82 yaşındaki Biden , Trump'ın dört yıl önce 2020 seçimlerinin kendisine karşı hileli olduğunu kanıt göstermeden iddia etmeye devam etmesi nedeniyle töreni kaçırmasının aksine halefinin yemin törenine katılacak.
Biden bu hafta "güç devrinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesine saygı göstermek ve Amerika'da uzun zamandır saygı duyduğumuz gelenekleri yeniden tesis etmek için elimden gelen her şeyi yapmaya kararlı" olduğunu söyledi.
Trump, protokolleri çiğneyerek, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de dahil olmak üzere birkaç dünya liderini davet etti. Arjantin Devlet Başkanı Milei, katılacağını bildirdi. Trump, ailesi ve Kongre üyeleri tarafından karşılanacak ve Elon Musk gibi sadık dostlarının da orada olması bekleniyor.
Trump’ın yemin törenine İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ni de katılması bekleniyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eski Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro ise davet edilip de katılmayacak olan isimler arasında.
İLK GÜNÜNDE 200'ÜN ÜSTÜNDE KARARNAME İMZALAYACAK
Trump'ın ilk başkanlık gününde 200'den fazla idari kararname imzalayacağı öne sürüldü. Bu kararların önemli bir kısmının sınır güvenliğiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Trump'ın planladığı bazı önlemler arasında şunlar yer alıyor:
"Meksika'da Kal" politikası: Meksikalı olmayan sığınmacıların ABD'deki mahkeme tarihlerini Meksika'da beklemelerini zorunlu kılacak bu politika yeniden yürürlüğe girecek.
Uyuşturucu kartellerinin terör örgütü ilan edilmesi: Kartellerle mücadelede sert önlemler alınacak.
ABD-Meksika sınırında olağanüstü hâl ilan edilmesi: Sınır güvenliği için geniş yetkiler kullanılacak.
Bu politikalar, göçmenlik savunucuları arasında büyük endişe yarattı. Uzun süredir ABD'de yaşayan, yasalara uyan göçmenlerin ve ABD vatandaşı aile üyelerinin de etkilenebileceği belirtiliyor.
TRUPM'TAN ZAFER MİTİNGİ
Seçilmiş Başkan Donald Trump, pazar günü Washington DC'de düzenlediği Zafer Mitingi'nde yönetiminin açılış günlerine ilişkin planlarını açıkladı ve seçmenleri "son derece mutlu edecek" bir dizi başkanlık kararnamesi yayımlayacağının sözünü verdi.
Trump pazar günü düzenlediği mitingde "Yarın bir şey göreceksiniz. Sizi son derece mutlu edecek yürütme emirleri göreceksiniz. Bir sürü, bir sürü. Ülkemizi doğru yola sokmalıyız. Yarın akşam güneş battığında, sınırlarımıza yapılan saldırı durmuş olacak ve tüm yasadışı sınır ihlalcileri bir şekilde evlerine geri dönmüş olacaklar." dedi.
Trump, "Biden yönetiminin her radikal ve aptalca yürütme emri, yemin etmemden birkaç saat sonra yürürlükten kaldırılacak. Yarın televizyon izlerken çok eğleneceksiniz." dedi.
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