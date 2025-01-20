CANLI | ABD'de ikinci Trump dönemine doğru! Geri sayım başladı

16:11 20 Ocak 2025

Trump, geçen yıl kendisine yönelik iki suikast girişimi ve Yeni Yıl Günü'nde New Orleans'ta gerçekleşen terörist saldırının ardından artan güvenlik önlemleri altında yemin edecek. Göreve başlama töreni, Gizli Servis ve FBI'ın öncülük ettiği güvenlik düzenlemelerini test edecek olan Washington'daki telaşlı iki haftalık etkinliklerin sonuncusu olma özelliği taşıyor.

Trump'ın, yemin töreninden önceki gece, 19 Ocak'ta başkentin basketbol sahasında kampanya tarzında bir miting düzenlemesi planlanıyor.

Planlama, on yılın en büyük kış fırtınasının Ocak ayının ilk haftasında Washington'u vurması nedeniyle daha da karmaşık hale geldi.

Washington saha ofisinden sorumlu Gizli Servis özel ajanı Matt McCool, AP'ye yoğun program hakkında "Bu daha önce hiç olmadı." dedi ve ekledi:

"Ancak esneğiz ve uyum sağlayabiliriz... Hazırlıklı olacağız."

8 BİN ASKER GÖREV ALACAK

Columbia Bölgesi Ulusal Muhafızları güvenlik çevresine 8.000 asker konuşlandıracak.

Binlerce federal ajan ve polis daha etkinliği koruyacak.