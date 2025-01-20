Siyonist basınından Türkiye analizi! Hem övdüler hem korktular
Türkiye Siyonist medyasında gündem olmaya devam ediyor. İsrail merkezli The Jerusalem Post, Türkiye'nin Orta Doğu'da artan etkisi ve izlediği denge politikası üzerine bir analiz yayınladı. Siyonizmin medya ayağı gazete, Türkiye'nin yürüttüğü politikalardan dolayı endişelerini dile getirirdi, 'Türkiye Batıya karşı meydan okuyor' dedi.
İsrail basınında, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yapılan haberler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, dikkat çeken bir manşetle Türkiye'nin dış politikasına dair bir analiz yayınladı.
The Jerusalem Post, "Türkiye, jeopolitik nüfuzunu en üst düzeye çıkarmak için Doğu ve Batı dünyaları arasında nasıl denge kuruyor?" başlıklı haberinde, Türkiye'nin aktif dış politikasına ve denge siyasetine odaklandı.
Gazete, Türkiye'nin son yıllarda attığı adımların, bölgesel ve küresel rolünü yeniden şekillendirmeye yönelik bir çaba olduğunu belirtti.
İSRAİL BASININDA TÜRKİYE POLİTİKALARI ENDİŞESİ
Jerusalem Post, Türkiye'nin dış politikasının küresel düzenle çatışan adımlar attığını vurgulayarak, Türkiye'nin adımlarının uluslararası düzene meydan okuduğu ifade etti. Gazete, Türkiye'nin bu denge politikasının, Batı ile olan ilişkilerde zorluklar yaratabileceğini belirtti.
TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU'DA GÜÇLENEN ROLÜ
Haberde, Türkiye'nin Orta Doğu'daki artan etkisi de detaylandırıldı. "Ankara'nın Suriye'deki eylemleri, Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisinin arttığını gösteriyor. Ankara, Suriye'deki muhaliflere destek vererek kendisini bölgedeki güç mücadelesinde önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı" şeklinde bir değerlendirme yer aldı.
BATI'YA KARŞI MEYDAN OKUYAN TÜRKİYE
Jerusalem Post, Türkiye'nin denge politikasının Batı ile çelişkiler oluşturduğuna, ancak aynı zamanda Rusya ile yakın bağlar kurarak NATO ve Atlantik ötesi çıkarlarına meydan okuduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'e silah satarken, aynı zamanda Moskova ile tahıl koridoru anlaşması yaparak dengeleyici bir rol üstlendiği ifade edildi.
BRICS ÜYELİĞİ VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HEDEFLERİ
The Jerusalem Post, Türkiye'nin BRICS üyeliği için yaptığı başvuruyu da masaya yatırdı. Türkiye'nin bu adımının, Batı'nın küresel hakimiyetine karşı bir duruş sergileme amacı taşıdığı vurgulandı.
Gazete, BRICS üyeliğinin Türkiye'nin "yayılmacı" bir stratejiyi izlediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.
TÜRKİYE'NİN HAMAS İLE BAĞLARI ENDİŞELENDİRİYOR
Son olarak, Türkiye'nin Hamas ile kurduğu yakın ilişkiler de haberde geniş bir şekilde yer buldu. Jerusalem Post, Türkiye'nin Hamas ile ilişkisini, bölgedeki politik hedeflerinin bir yansıması olarak yorumladı ve bu durumun İsrail'i tedirgin ettiğini belirtti.
Gazete, Türkiye'nin İsrail'e karşı sert açıklamalarda bulunan Hamas liderleriyle görüşmesinin, Türkiye'nin bölgesel amaçlarını daha net bir şekilde ortaya koyduğunu savundu.
Bu haber, Türkiye'nin dış politikasının giderek daha bağımsız ve etkili bir çizgiye oturduğunu, bu süreçte ise özellikle Batı ve İsrail'in Türkiye ile olan ilişkilerini daha dikkatli izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.