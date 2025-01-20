Siyonist basınından Türkiye analizi! Hem övdüler hem korktular

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Gazete, BRICS üyeliğinin Türkiye'nin "yayılmacı" bir stratejiyi izlediğinin bir göstergesi olduğunu savundu.

TÜRKİYE'NİN HAMAS İLE BAĞLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Son olarak, Türkiye'nin Hamas ile kurduğu yakın ilişkiler de haberde geniş bir şekilde yer buldu. Jerusalem Post, Türkiye'nin Hamas ile ilişkisini, bölgedeki politik hedeflerinin bir yansıması olarak yorumladı ve bu durumun İsrail'i tedirgin ettiğini belirtti.