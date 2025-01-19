CANLI | Rehine takası başladı: Hamas bıraktı sıra İsrail'de | İşte İsrailli 3 kadın rehineden ilk görüntüler...
Gazze'de 09.30'da başlaması beklenen ateşkes saat 12.15 itibarıyla başladı. Katil Netanyahu ve İsrail ordusu "Esir listesi" bahanesiyle 3 saat boyunca Gazze'ye ölüm yağdırdı. Hamas'ın 3 İsrailli kadın esirin ismini İsrail'e bildirmesiyle ateşkes yürürlüğe girdi ve esir takası saat 17.00 itibarıyla başladı. İşte İsrailli 3 kadın rehineden ilk görüntüler...
470 gündür İsrail'in bombaları altında can veren, yerle bir olan Gazze Şeridi'nde ateşkes resmen başladı. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Gazze'de, ateşkesin ardından Hamas ile İsrail arasında rehine takası başladı
EBU UBEYDE: HALKIMIZ GÖRÜLMEMİŞ FEDAKARLIKLAR YAPTI
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı. Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı." dedi.
ÜÇ REHİNE 30 DAKİKA İÇİNDE IDF’YE ULAŞACAK
İsrail basınına göre, üç rehinenin yaklaşık yarım saat içinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) eline ulaşması bekleniyor.
3 KADIN REHİNE İŞTE BÖYLE TESLİM EDİLDİ
REHİNELERİ ALMAK İÇİN KIZILHAÇ YOLA ÇIKTI
Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası rehine takası için için Kızılhaç yola çıktı.
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