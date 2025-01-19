CANLI | Rehine takası başladı: Hamas bıraktı sıra İsrail'de | İşte İsrailli 3 kadın rehineden ilk görüntüler...

19:07 19 Ocak 2025

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı. Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı." dedi.