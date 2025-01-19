19 Ocak 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Canlı Anlatım Dünya Haberleri

CANLI | Rehine takası başladı: Hamas bıraktı sıra İsrail'de | İşte İsrailli 3 kadın rehineden ilk görüntüler...

CANLI ANLATIM DÜNYA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 18:36 Güncelleme: 19.01.2025 19:10
ABONE OL
Gazze’de rehine takası başladı!

Gazze'de 09.30'da başlaması beklenen ateşkes saat 12.15 itibarıyla başladı. Katil Netanyahu ve İsrail ordusu "Esir listesi" bahanesiyle 3 saat boyunca Gazze'ye ölüm yağdırdı. Hamas'ın 3 İsrailli kadın esirin ismini İsrail'e bildirmesiyle ateşkes yürürlüğe girdi ve esir takası saat 17.00 itibarıyla başladı. İşte İsrailli 3 kadın rehineden ilk görüntüler...

470 gündür İsrail'in bombaları altında can veren, yerle bir olan Gazze Şeridi'nde ateşkes resmen başladı. Dünyanın gözünün üzerinde olduğu Gazze'de, ateşkesin ardından Hamas ile İsrail arasında rehine takası başladı

AHaber CANLI YAYIN.
CANLI ANLATIM
19:07 19 Ocak 2025

EBU UBEYDE: HALKIMIZ GÖRÜLMEMİŞ FEDAKARLIKLAR YAPTI

El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, esir takası ve ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Halkımız, 471 gün boyunca hürriyeti ve kutsal değerleri için benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptı. Aksa Tufanı Harekatı, Gazze'nin eteklerinde başladı ancak tüm bölgenin çehresini değiştirdi ve işgalle olan çatışmada ortaya yeni denklemler çıkardı." dedi. 

18:35 19 Ocak 2025

ÜÇ REHİNE 30 DAKİKA İÇİNDE IDF’YE ULAŞACAK

İsrail basınına göre, üç rehinenin yaklaşık yarım saat içinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) eline ulaşması bekleniyor.

18:33 19 Ocak 2025

3 KADIN REHİNE İŞTE BÖYLE TESLİM EDİLDİ

İSRAİLLİ 3 ESİR BÖYLE TESLİM EDİLDİ!
17:10 19 Ocak 2025

REHİNELERİ ALMAK İÇİN KIZILHAÇ YOLA ÇIKTI

Gazze'deki ateşkes anlaşması sonrası rehine takası için için Kızılhaç yola çıktı.

17:00 19 Ocak 2025

REHİNE TAKASI BAŞLADI

İsrail basınından paylaşılan son dakika bilgisine göre Kıızlhaç Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli rehineleri aldı. 

REHİNE TAKASI BAŞLADI
Gazzede 471 gün sonra resmen ateşkes!

Daha Fazla Gör