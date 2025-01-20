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Brüksel'de yüzlerce kişi toplandı! ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasını protesto ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 20.01.2025 22:45
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Brüksel’de yüzlerce kişi toplandı! ABD Başkanı Trump’ın göreve başlamasını protesto ettiler

Belçika'nın başkenti Brüksel’de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına karşı protesto düzenledi. Göstericiler, 'Senin saçmalıklarına ihtiyacım yok', 'Hiçbir insan yasa dışı değildir', 'Trump'ı defet' yazılı pankartlar taşıdı. Birçok göstericinin Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.

Trump'ın ABD Kongresi'nde yapılan törende yemin ederek göreve başlamasına tepki gösteren yüzlerce gösterici, Brüksel'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Çeşitli sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Trump'ın "aşırı sağcı" olarak nitelendirdikleri politik gündemini protesto etti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Göstericiler, "Senin saçmalıklarına ihtiyacım yok", "Hiçbir insan yasa dışı değildir", "Trump'ı defet" yazılı pankartlar taşıdı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Birçok göstericinin Filistin bayrağı taşıdığı görüldü.

Polis, gösterinin düzenlendiği çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Brüksel’de yüzlerce kişi toplandı! ABD Başkanı Trump’ın göreve başlamasını protesto ettiler Brüksel’de yüzlerce kişi toplandı! ABD Başkanı Trump’ın göreve başlamasını protesto ettiler Brüksel’de yüzlerce kişi toplandı! ABD Başkanı Trump’ın göreve başlamasını protesto ettiler

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