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Biden'dan devir öncesi dikkat çeken hamle! Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilanı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.01.2025 22:50 Güncelleme: 20.01.2025 23:13
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Biden’dan devir öncesi dikkat çeken hamle! Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilanı

ABD'de Donald Trump görevi Biden'dan devralarak ülkenin 47. başkanı oldu. Devir öncesi ABD eski Başkanı Joe Biden af ilanı çıkardı. Biden, iki erkek ve bir kız kardeşinin de dahil olduğu 5 aile üyesi ile toplamda 8 kişi için af ilan ettiğini duyurarak görevi devrettikten sonra ailesine yönelik saldırıların sona ereceğine inanmak için bir nedeni olmadığını söyledi.

ABD eski Başkanı Joe Biden, görevinin bitimine dakikalar kala iki erkek ve bir kız kardeşinin de dahil olduğu 5 aile üyesi ile toplamda 8 kişi için af ilan ettiğini duyurdu.

BIDEN'DAN AİLESİNE AF İLANI

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, kendisine zarar vermek için aile üyelerinin siyasi saldırılara maruz kaldığını belirterek, anayasa kapsamında James B. Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T. Owens ve Francis W. Biden'ı affetme yetkisini kullandı.

Biden, bu afların, aile üyelerinin suçlu oldukları ya da yanlış bir şey yaptıkları anlamına gelmediğini vurgulayarak, görevi devrettikten sonra ailesine yönelik saldırıların sona ereceğine inanmak için bir nedeni olmadığını söyledi.

"ONARILAMAZ ZARAR VEREBİLİR"

Biden, siyasi saiklerle açılan soruşturmaların hedef alınan kişi ve aile bireylerinin hayatlarını alt üst ettiğini kaydederek, "Kişiler hiçbir yanlış yapmamış ve nihayetinde aklanmış olsalar bile, yalnızca kovuşturulmak bile itibarlarına ve mali durumlarına onarılamaz zararlar verebilir." değerlendirmesini yaptı.

Görevini yeni başkan Donald Trump'a devretmeden kısa bir süre önce çıkardığı afla Biden, ayrıca Gerald G. Lundergan ve Ernest William Cromartie adlı şahıslar için af çıkardığını, Leonard Peltier'e verilen müebbet hapis cezasını da hafiflettiğini belirtti.

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Biden’dan devir öncesi dikkat çeken hamle! Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilanı Biden’dan devir öncesi dikkat çeken hamle! Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilanı Biden’dan devir öncesi dikkat çeken hamle! Aile üyeleri de dahil 8 kişi için af ilanı

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