Husiler İsrail’i hedef aldıklarını açıkladı: Ekonomisine zarar verdik

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı televizyon konuşmasında, Yemen'den İsrail'e karşı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenledikleri saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in merkezine ve derinliklerine ulaşarak ekonomisine zarar verebilecek askeri güce sahip olduklarını öne süren Husi, "Düşman İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırım savaşı ve abluka suçlarına dönmesi halinde derhal müdahale edecek şekilde hazırız." ifadesini kullandı.

İsrail'in Kızıldeniz, Babu'l Mendeb Boğazı, Aden Körfez ve Arap Denizi'nden geçişlerini tamamen durdurarak, Eilat kentindeki limanın çalışamadığını dile getiren Husi, ABD ve İngiltere'nin de baskılarıyla Yemen'den yapılan saldırıların önüne geçemediğini söyledi.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarda hayalet uçakların yanı sıra uçak gemilerini kullandığını aktaran Husi, ABD uçak gemilerinin daha sonra Kızıldeniz'den uzaklaşarak savunma pozisyonuna girdiklerini ileri sürdü.