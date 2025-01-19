Biden'dan ateşkes ve takas açıklaması! "Desteğimizle anlaşma sağlandı"

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu tarafından yapılan soykırım devam ederken 471 gün sonra ateşkes kararı alındı. Bu karar sonrası gözler Hamas ve İsrail'e çevrildi.

"ATEŞKES DESTEĞİMİZLE SAĞLANDI"

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de uygulanan ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması hakkında bir konuşma yaptı. Biden "Gazze'de büyük bir yıkım var. Ateşkes desteğimizle sağlandı. Bu noktaya çok zor ulaştık. İsrail'i desteklemeye devam edeceğiz. " dedi.

3 ESİR TESLİM EDİLDİ

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti.

İsrailli esirler, Kızılhaç tarafından Gazze kentindeki Saraya Meydanı'nda Kassam Tugayları'ndan teslim alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızılhaç'ın Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'i teslim adlıklarını bildirdiğini ifade etti. İsrail Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait bir helikopter, esirleri İsrail'in güneyinde Gazze sınırına yakın olan Re'im'den alarak, tedavi için hastaneye sevk edilmesi bekleniyor.