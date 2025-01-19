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Amerikan basınından flaş iddia! Trump yönetiminin Gazze planı! Siyonistlere yerleşim Gazzelilere tahliye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.01.2025 16:01 Güncelleme: 19.01.2025 16:29
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Amerikan basınından flaş iddia! Trump yönetiminin Gazze planı! Siyonistlere yerleşim Gazzelilere tahliye

ABD merkezli NBC News, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yönetiminin sözde 'geçici olarak' Gaze nüfusunun bir kısmını Endonezya'ya tahliye etmek istediğini öne sürdü.

Amerika Başkanı olarak resmen göreve başlamasından önce, Amerikan NBC kanalı, seçilen Başkan Donald Trump yönetiminin, yeniden inşa süreci sırasında Gazze nüfusunun bir kısmını Şeridi dışına nakletmeyi düşündüğünü bildirdi.

NBC News, Trump yönetiminin Endonezya'yı Gazze'nin 2 milyonluk nüfusuna geçici olarak ev sahipliği yapan ülkeler arasında önerdiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, NBC News'in haberini dayandırdığı Amerikalı yetkiliye göre , Başkan seçilen Donald Trump'ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff'un, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını koruma çabalarının bir parçası olarak savaştan zarar gören Gazze Şeridi'ne bir ziyaret yapmayı düşündüğü de belirtildi.

NBC News'e göre Witkopf, anlaşmanın çökmesine ve Hamas tarafından tutulan mahkumların serbest bırakılmasının durdurulmasına yol açabileceğine inandığı zemindeki sorunları araştırmak için önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca bölgede yarı kalıcı bir varlık göstermeyi planlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve Trump yönetiminin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff (AP)İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve Trump yönetiminin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff (AP)

TRUMP'IN EKİBİNİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN KONU

NBC News'in aktardığına göre şu anda, Trump'ın özel elçisini en çok endişelendiren konu, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki günlük kaçınılmaz etkileşimlerden kaynaklanan kontrolsüz çatışmaların meydana gelmesi.

Bu durumun, Gazze ve çevresindeki bölgelerdeki şiddet olaylarını tetikleyebileceği olasılığını taşıyor.

"GAZZE HALKINA YARDIMCI OLMAZSAK İSYAN ÇIKAR"

Amerikalı yetkili, "Eğer Gazze halkına yardımcı olmazsak, yaşamlarını daha iyi hale getirmezsek ve onlara bir umut duygusu vermezsek, isyan çıkar." dedi.

GAZZELİLER İÇİN ENDONEZYA PLANI İDDİASI

NBC News'e göre Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve bu süreçte yaklaşık iki milyon Filistinlinin nereye yerleştirileceği hala tartışma konusu. Bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, örneğin Endonezya'nın, bazı kişilerin yerleştirilebileceği yerler arasında tartışılan bölgelerden biri olduğunu belirtti.

İsrail odsusunun büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyinde kentindeki cadde ve soka Refah kentindeki Tel Al-Sultan bölgesi tanınmaz hale geldi. Aylarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. (AA)İsrail odsusunun büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyinde kentindeki cadde ve soka Refah kentindeki Tel Al-Sultan bölgesi tanınmaz hale geldi. Aylarca devam eden İsrail bombardımanı, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdi. (AA)

GAZZELİLER TAŞINMAYA İSTEKLİ Mİ?

Gazze halkının başka bir yere taşınmaya istekli olup olmadığı meselesi de 'geçici tahliye' planı için bir engel teşkil ediyor.

Birçok Filistinli, herhangi bir nedenle taşınmanın, İsrail'in onları topraklarından çıkarmasının ilk adımı olacağına inanıyor.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkesin geçici olduğunu vurgulayarak, Başkan Biden ve Trump'ın, müzakereler ikinci aşamada başarısız olursa İsrail'in tekrar savaşma hakkını desteklediklerini belirtmişti.

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Amerikan basınından flaş iddia! Trump yönetiminin Gazze planı! Siyonistlere yerleşim Gazzelilere tahliye Amerikan basınından flaş iddia! Trump yönetiminin Gazze planı! Siyonistlere yerleşim Gazzelilere tahliye Amerikan basınından flaş iddia! Trump yönetiminin Gazze planı! Siyonistlere yerleşim Gazzelilere tahliye
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