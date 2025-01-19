Amerikan basınından flaş iddia! Trump yönetiminin Gazze planı! Siyonistlere yerleşim Gazzelilere tahliye

Amerika Başkanı olarak resmen göreve başlamasından önce, Amerikan NBC kanalı, seçilen Başkan Donald Trump yönetiminin, yeniden inşa süreci sırasında Gazze nüfusunun bir kısmını Şeridi dışına nakletmeyi düşündüğünü bildirdi.

NBC News, Trump yönetiminin Endonezya'yı Gazze'nin 2 milyonluk nüfusuna geçici olarak ev sahipliği yapan ülkeler arasında önerdiğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, NBC News'in haberini dayandırdığı Amerikalı yetkiliye göre , Başkan seçilen Donald Trump'ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff'un, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını koruma çabalarının bir parçası olarak savaştan zarar gören Gazze Şeridi'ne bir ziyaret yapmayı düşündüğü de belirtildi.

NBC News'e göre Witkopf, anlaşmanın çökmesine ve Hamas tarafından tutulan mahkumların serbest bırakılmasının durdurulmasına yol açabileceğine inandığı zemindeki sorunları araştırmak için önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca bölgede yarı kalıcı bir varlık göstermeyi planlıyor.