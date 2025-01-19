Amerikan basınından flaş iddia! Trump yönetiminin Gazze planı! Siyonistlere yerleşim Gazzelilere tahliye
ABD merkezli NBC News, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump yönetiminin sözde 'geçici olarak' Gaze nüfusunun bir kısmını Endonezya'ya tahliye etmek istediğini öne sürdü.
Amerika Başkanı olarak resmen göreve başlamasından önce, Amerikan NBC kanalı, seçilen Başkan Donald Trump yönetiminin, yeniden inşa süreci sırasında Gazze nüfusunun bir kısmını Şeridi dışına nakletmeyi düşündüğünü bildirdi.
NBC News, Trump yönetiminin Endonezya'yı Gazze'nin 2 milyonluk nüfusuna geçici olarak ev sahipliği yapan ülkeler arasında önerdiğini de sözlerine ekledi.
Ayrıca, NBC News'in haberini dayandırdığı Amerikalı yetkiliye göre , Başkan seçilen Donald Trump'ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff'un, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını koruma çabalarının bir parçası olarak savaştan zarar gören Gazze Şeridi'ne bir ziyaret yapmayı düşündüğü de belirtildi.
NBC News'e göre Witkopf, anlaşmanın çökmesine ve Hamas tarafından tutulan mahkumların serbest bırakılmasının durdurulmasına yol açabileceğine inandığı zemindeki sorunları araştırmak için önümüzdeki haftalar ve aylar boyunca bölgede yarı kalıcı bir varlık göstermeyi planlıyor.
TRUMP'IN EKİBİNİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN KONU
NBC News'in aktardığına göre şu anda, Trump'ın özel elçisini en çok endişelendiren konu, İsrailliler ile Filistinliler arasındaki günlük kaçınılmaz etkileşimlerden kaynaklanan kontrolsüz çatışmaların meydana gelmesi.
Bu durumun, Gazze ve çevresindeki bölgelerdeki şiddet olaylarını tetikleyebileceği olasılığını taşıyor.
"GAZZE HALKINA YARDIMCI OLMAZSAK İSYAN ÇIKAR"
Amerikalı yetkili, "Eğer Gazze halkına yardımcı olmazsak, yaşamlarını daha iyi hale getirmezsek ve onlara bir umut duygusu vermezsek, isyan çıkar." dedi.
GAZZELİLER İÇİN ENDONEZYA PLANI İDDİASI
NBC News'e göre Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ve bu süreçte yaklaşık iki milyon Filistinlinin nereye yerleştirileceği hala tartışma konusu. Bir yetkili, Amerikan basınına verdiği demeçte, örneğin Endonezya'nın, bazı kişilerin yerleştirilebileceği yerler arasında tartışılan bölgelerden biri olduğunu belirtti.
GAZZELİLER TAŞINMAYA İSTEKLİ Mİ?
Gazze halkının başka bir yere taşınmaya istekli olup olmadığı meselesi de 'geçici tahliye' planı için bir engel teşkil ediyor.
Birçok Filistinli, herhangi bir nedenle taşınmanın, İsrail'in onları topraklarından çıkarmasının ilk adımı olacağına inanıyor.
Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkesin geçici olduğunu vurgulayarak, Başkan Biden ve Trump'ın, müzakereler ikinci aşamada başarısız olursa İsrail'in tekrar savaşma hakkını desteklediklerini belirtmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Adana Demirspor-FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Trump coin çıktı mı, nedir? Trump coin ne kadar, piyasa değeri kaç?
- 5G ile dijital dönüşüme hazır olun! Yeni bir çağ geliyor: 2026 itibarıyla...
- Michelle Obama olayı nedir, neden yok? Eski First Lady Michelle Obama kimdir, kayıp mı?
- 500 bin TL’nin aylık faiz getirisi değişti! İşte son durum
- Pluralibacter gergoviae bakterisi nedir? Şampuanda çıkan bakteri zararlı mı?
- AÖF sınavı soru ve cevap kağıdı 2025 | AÖF cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, açıklandı mı?
- Listeye bak hesabını yap: 2008-2010-2013-2015 SGK girişi olana erken emeklilik tablosu! 1800, 3700, 4100 günle...
- Dünyada sadece 2 yerde vardı: O ilimizde de bulundu! İlaç oalrak kullanılacak
- AÖF sınavı saat kaçta? 2025 Açık Öğretim Fakültesi AÖF fınal sınavı kaç soru, kaç dakika?
- Kışlık konservelerin tazeliğini korumanın en kolay yolu
- Masa başında çalışırken yapabileceğiniz 5 egzersiz