Ateşkeste Türkiye’nin rolü damga vurdu! Hamas açıkladı: Etkileri çok büyük

Hamas: Anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiye'nin etkisi çok büyük | Fotoğraf-AA Arşiv

"İSRAİL, SALDIRILARLA ALAMADIĞINI MÜZAKERE MASASINDA KOPARMAYA ÇALIŞTI"

İsrail'in aralıksız süren saldırıları ile ulaşamadığı hedeflerini müzakere görüşmelerinde almak istediğini dile getiren Nazzal, "Biz siyonist İsrail ile sadece askeri bir mücadele vermiyoruz aynı zamanda siyasi olarak da bir mücadele veriyoruz. Hiç şüphesiz bu siyasi mücadelenin en önemli noktasını ise ateşkes müzakereleri oluşturuyor. Yaklaşık bir yıldan beri arabulucular Katar, Mısır ve ABD'nin yürütmüş olduğu bu süreç oldukça sert ve mücadele içerisinde geçti. Siyonistler askeri operasyon ve saldırılar ile alamadıklarını müzakere masasında koparmaya çalıştı ve müzakere sürecinde istediklerini almak için çok uğraştı." dedi.

"İSRAİL HEDEFLERİNİN HİÇBİRİNE ULAŞAMADI"

İsrail'in savaşın başında hedeflediği hiçbir hedefe ulaşamadığını kaydeden Nazzal, "İsrail daha önce savaşın başında açıkladığı esirlerin kurtarılması, Gazze'de direnişin ve özellikle Hamas'ın bitirilmesi ve Gazze'nin tamamen işgali gibi hedeflerin hiçbirine ulaşamadı. Askeri saldırılar ile esirlerini kurtaramadılar ve müzakere yapmak zorunda kaldılar. Ve şu an geldiğimiz noktada ancak ateşkes anlaşması ile esirlerini kurtarabilecekler." şeklinde konuştu.

"TRUMP'IN BASKISI DEĞİL, DİRENİŞİN BAŞARISIDIR"

Müzakerelerin bir ateşkes anlaşmasına dönüşmesinde sadece ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail üzerindeki etkisi olmadığına dikkati çeken Nazzal, "ABD başkanı seçilen Trump'ın İsrail'e baskı yaptığı bir gerçek. Ancak bu sürecin temel nedeni Filistin halkının direnişi ve işgalci İsrail'in hedeflerini gerçekleştirememiş olmasıdır. Netanyahu'nun anlaşmayı kabul etmesinin tek nedeni sadece Trump'ın baskısı değil, aynı zamanda direnişin bir başarısıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Philadelphia Koridoru'nu kontrol etmeye devam edeceğiz ve oradaki güçlerimizin sayısını arttıracağız" açıklamasına ilişkin ise Nazzal, şöyle konuştu:

"Netanyahu, başarısızlıklarını örtbas etmek için bu tür açıklamalar yapıyor. Bizim amacımız bu anlaşmanın uygulanmasını sağlamak. Anlaşma tamamlandıktan sonra durum değerlendirilecektir. Mısır ve diğer arabulucular ile işbirliği içinde çalışılarak Philadelphi Koridoru'nda İsrail askerlerinin kalmamasını sağlamayı hedefliyoruz. Şu anda bu konu ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor."

ESİR İSİMLERİNİN GEÇ TESLİM EDİLME NEDENİ İSRAİL

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin bir bahanesi olarak kullandığı esir belgelerinin geç teslim edilmesinin nedeninin ise İsrail'in Gazze'nin her yerinde devam eden saldırıları olduğunu söyleyen Nazzal, "Esirler Gazze'de tek bir yerde değil birçok bölgede bulunuyor ve saldırılardan dolayı iletişim kuramıyoruz. Bundan dolayı esirlerin isimleri geç teslim edildi." değerlendirmesinde bulundu.

"HER İHTİMALE HAZIRIZ" MESAJI

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edebileceğine dikkati çeken Nazzal, sözlerini şöyle sürdürdü :

"Biz ateşkes anlaşmasına, karar verdiğimiz gibi uymak istiyoruz ve uyuyoruz. Ancak Netanyahu anlaşmayı ihlal edecek bir şey yaparsa biz her ihtimale hazırız. Gelişmeleri takip ediyoruz. Ateşkesi devam ettirmek istiyorsa biz de devam ettirmek istiyoruz. Askeri saldırılara tekrar geri dönmeyi düşünüyorsa biz buna da hazırız. Ancak biz ateşkes anlaşması şartlarına uyacağımızı söylüyoruz. Duruşumuzu Gazze'de nelerin olacağı belirleyecek..."