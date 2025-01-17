İsrail’de ateşkes krizi! Siyonistler birbirine girdi hakaretler havada uçuştu: Vatan haini!

Diaspora Bakanı Amichai Chikli (Arşiv)



Chikli, X hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın henüz hedeflerine ulaşmadığını belirterek, "Burada şunu taahhüt ediyorum ki eğer Philadelphi Koridoru'ndan savaş hedeflerine ulaşılmadan çekilinirse, savaşmaya devam etmezsek, bakanlık görevimden istifa edeceğim." ifadesini kullandı.



BEN GVİR ATEŞKES OLMASI HALİNDE İSTİFA EDECEĞİNİ DUYURMUŞTU

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisini hükümetten çekeceğini duyurmuştu.