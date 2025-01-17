17 Ocak 2025, Cuma
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Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng Trump'ın törenine katılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 17.01.2025 06:28
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Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng Trump’ın törenine katılacak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yemin töreninde Çin'i Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng'ın temsil edeceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han'ın, Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel temsilcisi olarak 20 Ocak'ta düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

Çin'in ABD ile ilişkilerinde, "karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerine" bağlı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni ABD hükümetiyle diyaloğu ve iletişimi geliştirmeye, farklılıkları uygun şekilde yönetmeye, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini genişletmeye, birlikte istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir Çin-ABD ilişkilerini hedefleyerek iki ülkenin birbiriyle geçinmesinin için doğru yolunu bulmaya hazırız."

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