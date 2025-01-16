İsrail'de derin endişe! Soykırım yapan askerlerini "tutuklanma endişesiyle kaçırmaya" başladı

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Jahjah, İsrailli yetkililerce uyarılan askerlerin yeni neslin parçası olduklarını ve sosyal medyada görünür olmak için bazı paylaşımlarda bulunduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Birisi size, 'Bakın, bu benim işlediğim suç ve bunu filme alıp tüm dünyanın görmesi için hesaplarıma koyuyorum.' diyor. Artık kendilerini savunmaları çok zor çünkü 'Senden şüpheleniyoruz çünkü seni gören birini gördük ve o da ifade veriyor.' gibi bir durum söz konusu değil. Eskiden bu, bile savaş suçlarını kanıtlamak için yeterliydi. O filmi sen çektin ve kendi hesabına koydun. Bu, açıkça bir itiraf."