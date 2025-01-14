PKK/YPG için çıkış yok! Irak'tan flaş karar: Terör örgütlerini bölgeden kovdu
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Hain terör örgütü PKK ve türevleri Suriye'de köşeye sıkıştı. Türkiye'nin önemli hamleleri sonrası kaçacak yer arayan PKK/YPG'yebir darbe de Irak'tan geldi. Terör örgütlerinin bölgede yeniden yapılanmasını engellemek maksadıyla önlem alan Irak Sordusu tarafından PKK/YPG üyelerini Irak-Suriye sınırındaki bölgeden çıkardı.
Irak, terör örgütü PKK/YPG'yi Suriye sınırındaki bölgeden çıkardı. Irak Sınır Güçleri Komutanlığı, tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın Musul kentinde bulunan Rabia'da bulunan 12. Sınır Tugayı 2. Tabur bölgesinde yer alan noktada konuşlanan terör örgütü PKK/YPG mensuplarının çıkarıldığı bildirildi.
TERÖRÜN YENİDEN YAPILANMASINA DARBE
Açıklamada, Irak-Suriye sınır hattında beton duvar inşa çalışmalarını tamamlamak amacıyla bölgenin boşaltıldığı belirtilerek, duvarın sınır güvenliğini artırmak amacıyla inşa edildiği kaydedildi.
Irak ordusu, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye sınırına asker takviyesini artırarak, terör örgütlerinin bölgede yeniden yapılanmasını engellemeye çalışıyor.