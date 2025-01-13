Los Angeles'ta su aranıyor! ABD halkı Hollywood yıldızlarına nefret kustu
ABD’nin California eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında ölü sayısı 24’e yükselirken bölgede su sıkıntısı yangın felaketinin etkisiyle daha da artıyor. Milyon dolarlık malikanelerinde aşırı su tüketen Hollywood yıldızları, halkın tepkisini çekiyor. Halk, 'Sorumsuz, egoist ve müsrif Hollywood yıldızları Los Angeles'ı cehenneme çeviren alevlerin baş sorumlusudur' diyerek öfkesini dile getiriyor. İşte detaylar...
ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürerken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24'e yükseldi.
16 KİŞİ KAYIP
Los Angeles County Şerifi Robert Luna ise Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde 12 olmak üzere 16 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.
105 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ
Palisades Yangını'nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın yüzde 27 oranında kontrol altına alınabildiğini belirten yetkililer, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğunu ifade etti. Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınların da sürdüğü belirtilirken, söndürme çalışmalarının California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçağın katılımıyla devam ettiği aktarıldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 7 Ocak'tan bu yana Los Angeles kentindeki birçok semti küle çeviren yangınlar sürerken, yangınlar müdahale yetersiz kalınması nedeniyle halkın öfkesi büyüyor.
HOLLYWOOD YILDIZLARI HEDEFTE
Bir haftadan bu yana devam eden yangının önleyemeyen ABD yönetimine tepki gösteren ABD vatandaşları, yangının yayılmasından Los Angeles'ta yaşayan Hollywood yıldızlarını da sorumlu tutuyor.
Sylvester Stallone, Kevin Hart, Kim Kardaşyan ve Kaliforniya Valiliği de yapmış Arnold Schwarzenegger gibi yıldız isimler ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de aralarında bulunduğu siyasilere, daha önce su tasarrufu kurallarını ihlal ettikleri için tepki yağıyor.
Los Angeles'ta yangınlara müdahale edilememesinin bir nedeninin de şehirde yeterli su bulunmaması olduğu belirtiliyor. Bu durum tepkileri, kentte yüklü cezaları ödeme pahasına su kullanım sınırını aşan ünlülere yöneltiyor.
PARA CEZASINA RAĞMEN İSRAF
The Oaks sitesinde 60 milyon dolarlık bir evde yaşayan Kim Kardaşyan'ın belediye yetkilileri tarafından tahsis edilen su miktarının 232 bin galon fazlasını kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor.
Sylvester Stallone ve komedyen Kevin Hart gibi diğer ünlülere de yine aşırı su tüketimi dolayısıyla para cezası verildiği kaydediliyor.
Yangında kullanılacak suyu bahçelerini sulamak için kullanan birçok ünlünün özel itfaiye şirketleri ile anlaşıp sadece kendi evlerini kurtarmaya çalışması da tepkileri artırıyor.
Bazı zenginlerin saati 2.000 dolar karşılığında özel itfaiyeciler tuttuğu kaydediliyor. Hollywood'un seçkinlerine hizmet veren Covered 6 itfaiye şirketinin sahibi Chris Dunn, "Telefonum durmadan çalıyor. Talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.
Halk ise öfkesini, "Sorumsuz, egoist ve müsrif Hollywood yıldızları Los Angeles'ı cehenneme çeviren alevlerin baş sorumlusudur" sözleriyle dile getirdi.
SUNSET BULVARI'NDA PANİK
LOS Angeles'ın ünlü Sunset Bulvarı ile Hollywood'a dayanan yangın nedeniyle kent merkezi dumanlarla kaplandı. Yangınlar nedeniyle 100 binin üzerinde kişi için tahliye emri verildi.
Bazı bölgeleree yağmalama olayları artarken Donald Trump yangın nedeniyle Amerikan yönetimini yine becerisizlikle suçladı.
ALEVLER YERLEŞİM BÖLGELERİNİ YUTARAK İLERLİYOR
Los Angeles'ta devam eden orman yangınlarının 5. gününde alevler yerleşim alanlarını yeniden tehdit etmeye başladı. Yangında ölü sayısı 16'ya yükselirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için zamanla yarışıyor. Şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.
Palisades'te bir 'yangın hortumu' kameralara yansıdı. Alevlerin kentte yayılması nedeniyle, LeBron James, Arnold Schwarzenegger ve Kamala Harris gibi birçok ünlü ismin evlerinin de bulunduğu lüks Brentwood ve Encino semtlerindeki binlerce kişinin evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı belirtildi.
KANADA VE MEKSİKA'DAN YARDIMA GELDİLER
Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi (Cal Fire), sosyal medyada Los Angeles'taki orman yangınlarıyla mücadeleye yardımcı olan yerel, federal ve uluslararası ortaklara teşekkür etti.
"Birlikte daha güçlüyüz" ifadesi kullanılan paylaşımda, Kanada ve Meksika ile Nevada, Arizona, Utah, Colorado, New Mexico, Teksas, Idaho, Oregon ve Washington'dan gelen ekiplere teşekkür ifadeleri yer aldı.