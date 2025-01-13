Los Angeles’ta su aranıyor! ABD halkı Hollywood yıldızlarına nefret kustu

İtfaiye ekipleri, Los Angeles'ın farklı bölgelerinde kontrol altına alınamayan alevlerle mücadele ediyor. (İHA)

HOLLYWOOD YILDIZLARI HEDEFTE

Bir haftadan bu yana devam eden yangının önleyemeyen ABD yönetimine tepki gösteren ABD vatandaşları, yangının yayılmasından Los Angeles'ta yaşayan Hollywood yıldızlarını da sorumlu tutuyor.

Sylvester Stallone, Kevin Hart, Kim Kardaşyan ve Kaliforniya Valiliği de yapmış Arnold Schwarzenegger gibi yıldız isimler ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de aralarında bulunduğu siyasilere, daha önce su tasarrufu kurallarını ihlal ettikleri için tepki yağıyor.

Los Angeles'ta yangınlara müdahale edilememesinin bir nedeninin de şehirde yeterli su bulunmaması olduğu belirtiliyor. Bu durum tepkileri, kentte yüklü cezaları ödeme pahasına su kullanım sınırını aşan ünlülere yöneltiyor.

PARA CEZASINA RAĞMEN İSRAF



The Oaks sitesinde 60 milyon dolarlık bir evde yaşayan Kim Kardaşyan'ın belediye yetkilileri tarafından tahsis edilen su miktarının 232 bin galon fazlasını kullandığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor.

Sylvester Stallone ve komedyen Kevin Hart gibi diğer ünlülere de yine aşırı su tüketimi dolayısıyla para cezası verildiği kaydediliyor.

Yangında kullanılacak suyu bahçelerini sulamak için kullanan birçok ünlünün özel itfaiye şirketleri ile anlaşıp sadece kendi evlerini kurtarmaya çalışması da tepkileri artırıyor.

Bazı zenginlerin saati 2.000 dolar karşılığında özel itfaiyeciler tuttuğu kaydediliyor. Hollywood'un seçkinlerine hizmet veren Covered 6 itfaiye şirketinin sahibi Chris Dunn, "Telefonum durmadan çalıyor. Talep hiç bu kadar yüksek olmamıştı" dedi.

Halk ise öfkesini, "Sorumsuz, egoist ve müsrif Hollywood yıldızları Los Angeles'ı cehenneme çeviren alevlerin baş sorumlusudur" sözleriyle dile getirdi.