Los Angeles yangınları Amerika’ya pahalıya patlayacak! Dudak uçuklatan maliyet! Alevler içindeki evler satışa çıktı

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Bir banka olan JPMorgan Chase, ekonomik zararın 50 milyar doları aşabileceğini ve bunun 20 milyar dolarının sigortalı olacağını öne sürüyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ TEK TEK ÇEKİLDİ

Şirketler eyalette ev sigortası sağlamaktan çekildi. 2022'de, o zamanlar Kaliforniya'nın dördüncü büyük ev ve kaza sigortacısı olan Allstate, poliçe satışını durdurdu. Mart ayında, bir başka sigortacı olan State Farm, 1.600'ü Pacific Palisades'te olmak üzere 30.000 ev sigortası poliçesini iptal etti.