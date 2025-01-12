Los Angeles yangınları Amerika'ya pahalıya patlayacak! Dudak uçuklatan maliyet! Alevler içindeki evler satışa çıktı
ABD'nin California eyaletinde 7 Ocak'ta başlayan yangınlar, Los Angeles'ı adeta küle çevirirken yangın bölgelerinin sadece yüzde 11'i kontrol altına alınabildi. Kent yetkilileri, şimdiye kadar 12 binden fazla binanın yangın nedeniyle hasar gördüğünü 57 bin yapının daha yangın riski altında olduğunu duyururken uzmanlar yangınların Amerika'ya kaça mal olacağını hesapladı. Diğer taraftan alevler içinde kalan evlerin 4 milyon dolara satıldığı iddia edildi. İşte dudak uçuklatan o rakamlar...
Los Angeles'taki yıkıcı yangınlar, ABD tarihindeki en maliyetli yangınlar olma yolunda ilerliyor ve Kaliforniya'da varoluşsal bir sigorta krizine yol açıyor.
Özel meteoroloji firması AccuWeather, hasarın 135 milyar ila 150 milyar dolar arasında olabileceğini ve daha yüksek rakamlara ulaşma potansiyeli olduğunu tahmin ediyor.
ALEVLER İÇİNDEKİ EVLER 4 MİLYON DOLARA SATILIYOR
The Economist'in haberine göre hala alevler içinde olan bir mahalle olan Pacific Palisades'teki evler yaklaşık 4 milyon dolara satılıyor. Birçok Hollywood oyuncusu şimdiden evlerini kaybetti. Daha kuzeyde, Eaton Yangını daha az varlıklı banliyöleri tehdit ediyor.
Bir banka olan JPMorgan Chase, ekonomik zararın 50 milyar doları aşabileceğini ve bunun 20 milyar dolarının sigortalı olacağını öne sürüyor.
SİGORTA ŞİRKETLERİ TEK TEK ÇEKİLDİ
Şirketler eyalette ev sigortası sağlamaktan çekildi. 2022'de, o zamanlar Kaliforniya'nın dördüncü büyük ev ve kaza sigortacısı olan Allstate, poliçe satışını durdurdu. Mart ayında, bir başka sigortacı olan State Farm, 1.600'ü Pacific Palisades'te olmak üzere 30.000 ev sigortası poliçesini iptal etti.
Şirket, pazardan çekilme nedeni olarak orman yangınlarından kaynaklanan artan kayıp riskini vurguladı.
EVLERİN DEĞERİ MALİYETİ KATLIYOR
AFP'ye göre, yangınların yol açtığı mevcut hasar, 2017 Tubbs yangını ve 2018 Camp yangınının yıkımından çok daha fazla. Önemli bir faktör, söz konusu evlerin değeri: Bu hafta 10.000'den fazla bina yıkıldı ve bunların çoğu ortalama 3 milyon dolar değerindeki evler.