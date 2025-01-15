ABD’de LGBT’ye neşter! Kadın spor müsabakalarında transların katılımı yasaklandı

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da seçim kampanyaları sırasında Kongre'nin bu konuda bir yasa geçirmemesi halinde Başkanlık yetkisini kullanarak bunu yasaklayacağını belirtmişti.

ABD BAŞKANI BİDEN'DAN LGBT TERÖRÜNE DESTEK: HEPİMİZİN ÇOCUKLARI

Öte yandan hatılanacağı üzere 08.06.2023 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD Başkanı Joe Biden tarafından meşrulaştırıldı. Basın toplantısı sırasında çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştiren Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak nitelendirdi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" ifadelerini kullandı.