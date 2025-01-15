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ABD'de LGBT'ye neşter! Kadın spor müsabakalarında transların katılımı yasaklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 15.01.2025 01:49 Güncelleme: 15.01.2025 02:35
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ABD’de LGBT’ye neşter! Kadın spor müsabakalarında transların katılımı yasaklandı

Sporda kadın kategorisinde yarışan translara yönelik tartışma dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD'de Temsilciler Meclisi, erkek doğduğu halde cinsiyet değiştiren transseksüel öğrencilerin okullardaki kadın spor müsabakalarında yarışmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da seçim kampanyaları sırasında Kongre'nin bu konuda bir yasa geçirmemesi halinde Başkanlık yetkisini kullanarak bunu yasaklayacağını belirtmişti.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde, ilkokuldan üniversite seviyesine kadarki tüm transseksüellerin, okullardaki kadın spor müsabakalarında yer almasını yasaklayan tasarı 206'ya karşı 218 oyla kabul edildi.


Cezayirli boksör Imane Khelif (Foto: Reuters) Cezayirli boksör Imane Khelif (Foto: Reuters)

Oylamadan önceki tartışmalarda Cumhuriyetçiler, erkek doğduktan sonra cinsiyet değiştirmiş transseksüellerin kadın spor müsabakalarına katılmasının diğer kadın sporculara haksızlık olduğunu savunurken, Demokratlar ise tasarıyı ayrıştırıcı ve öğrencilere zarar verici şeklinde nitelendirdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, tasarıya Texas'ın Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Henry Cuellar ve Vicente Gonzalez de destek verdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Tasarının, Kongre'nin Senato kanadından da geçip yasalaşması halinde, transseksüel kızların veya kadınların yarışmasına izin veren okullar federal eğitim fonlarını kaybedecek.

Lia Thomas, kadınlar kategorisinde NCAA Division I ulusal şampiyonluğunu kazanan ilk transseksüel atlet olmuştu (Fotoğraf: Getti Images) Lia Thomas, kadınlar kategorisinde NCAA Division I ulusal şampiyonluğunu kazanan ilk transseksüel atlet olmuştu (Fotoğraf: Getti Images)

Doğuştan erkek olan kişilerin cinsiyet değiştirerek kadın spor müsabakalarına katılması ülkede tartışmalara neden olmuş, Cumhuriyetçiler geçen yıl seçim kampanyalarında konuyu gündeme getirerek en az 111 milyon dolar reklam harcaması yapmıştı.


(Foto: AA)(Foto: AA)

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump da seçim kampanyaları sırasında Kongre'nin bu konuda bir yasa geçirmemesi halinde Başkanlık yetkisini kullanarak bunu yasaklayacağını belirtmişti.

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Öte yandan hatılanacağı üzere 08.06.2023 tarihinde ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD Başkanı Joe Biden tarafından meşrulaştırıldı. Basın toplantısı sırasında çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştiren Biden, bu yasaları "nefret dolu" olarak nitelendirdi. Trans çocuklar "hepimizin çocukları" ifadelerini kullandı.

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ABD’de LGBT’ye neşter! Kadın spor müsabakalarında transların katılımı yasaklandı ABD’de LGBT’ye neşter! Kadın spor müsabakalarında transların katılımı yasaklandı ABD’de LGBT’ye neşter! Kadın spor müsabakalarında transların katılımı yasaklandı
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