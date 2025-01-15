Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol tutuklandı
Güney Kore'de, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yetkilileri, devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol'u tutuklama kararı nedeniyle ikinci kez başkanlık konutuna gitti. Devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol tutuklandı.
Yonhap'ın haberine göre, CIO yetkilileri, Yoon'u tutuklama kararını uygulamak için ikinci kez harekete geçti.
Başkanlık konutuna giden yetkililerin Başkanlık Güvenlik Servisi tarafından engellendiği belirtilirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisinden (PPP) yaklaşık 30 milletvekilinin kararı protesto için konutun önünde toplandığı bildirildi.
Gün içinde devlet başkanlığı konutunu koruyan askeri birliğin, polis ve CIO yetkililerinin konuta girişine onay verdiği bildirilmişti.
YOON SUK YEOL GÖZALTINA ALTINDI
Yoon Suk Yeol, müfettişler tarafından gözaltına alındı. Yoon, ifadesi için gözaltı merkezine götürüldü.
Başkanlık konutundan çıkarılan Yoon Suk Yeol, ilk açıklamasında kanlı eylemleri engellemek için ifade vermeyi kabul ettiğini söyledi. Gözaltı eylemini yasadışı olarak niteledi.
DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMA EMRİ VERİLMİŞTİ
Yoon için "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle tutuklama emri verilmişti. Müfettişler 3 Ocak'ta da Yoon'u tutuklamak için konuta gitmiş ancak başarılı olamamıştı.
Yoon daha önce 3 kez ifadeye çağrılmış ancak bu talebe karşılık vermemişti.
GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI
Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024 gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.
Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.
Muhalefetin girişimiyle Ulusal Mecliste 27 Aralık'ta yapılan oylamada devlet başkanlığına vekalet eden Başbakan Han için de azil kararı verilmişti. Han'ın yerine devlet başkanlığının vekaletini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Choi Sang-mok üstlenmişti.
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