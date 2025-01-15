Güney Kore’de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol tutuklandı

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon için ikinci kez tutuklama girişimi

DAHA ÖNCE DE TUTUKLAMA EMRİ VERİLMİŞTİ



Yoon için "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle tutuklama emri verilmişti. Müfettişler 3 Ocak'ta da Yoon'u tutuklamak için konuta gitmiş ancak başarılı olamamıştı.



Yoon daha önce 3 kez ifadeye çağrılmış ancak bu talebe karşılık vermemişti.