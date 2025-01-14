Gazze’de ateşkes için sona gelindi! 33 rehine detayı! İsrail çekilecek iddiası

Gazze için İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleri sürüyor (AA)

İSRAİL BASININDAN TRUMP'A VURGU

İsrail basını, ülkenin Hamas'ın elindeki rehinelerin bir kısmının serbest kalmasını sağlayacak ve savaşı sonlandıracak bir ateşkes anlaşması konusunda müzakerelerin "ileri aşamalarında" olduğunu duyurdu. İsrail hükümeti kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır ile ABD tarafından koordine edilen Doha'daki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği ancak "anlaşmanın kesinleşmediği" aktarıldı. Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi ve Lübnan'da yapılan ateşkesin Hamas üzerinde daha fazla baskıya yol açtığını belirten yetkililer, göreve başlamaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın baskı ve tehditlerinin de Hamas'ı masaya oturtmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

KABİNE BUGÜN TOPLANABİLİR

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirildi.

İsrail resmi devlet televiyonu KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in anlaşmaya karşı çıkması nedeniyle hükümetin düşmeyeceğinden emin olmak istediği belirtildi.

KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, "Eğer işler hızlı ilerlerse bugün öğleden sonra kabinenin toplanması ve ardından hükümet toplantısının yapılması ve anlaşmanın onaylanması muhtemel." dedi.

İsrailli Kanal 12 televizyonunun İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde ise esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın ayrıntıları üzerinde uzlaşıya varıldığı ve Hamas'ın nihai cevabının beklendiği bildirildi.

Haberde ayrıca çoğu hükümet üyesinin anlaşmayı desteklediği öne sürüldü.

Haberde, Netanyahu liderliğindeki Likud partisinden 18, Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisinden 6, Moshe Gafni liderliğindeki Birleşik Tevrat Yahudiliği'den 2 ve Ulusal Sağ partisinden 2 bakanın da anlaşmayı desteklediği kaydedildi.



"16'NCI GÜNDE 2'NCİ AŞAMA MÜZAKERELERİ BAŞLAYACAK"



Ateşkesin hayata geçmesi durumunda Hamas'ın ilk aşamada aralarında çocuklar, kadınlar, kadın askerler, yaşlılar ve hastaların da bulunduğu 33 rehineyi serbest bırakacağını söyleyen yetkililer, İsrail'in 33 rehineden çoğunun hayatta olduğuna ancak bazılarının ölmüş olabileceğine inandığını ifade etti. Sürecin sorunsuz ilerlemesi halinde, İsrail'in anlaşmanın 16'ıncı gününde kalan esirleri ve öldürülen rehinelerin cesetlerini almak için 2'nci aşama müzakerelerine başlayacağı aktarıldı. İsrailli rehinelerin ateşkes yürürlüğe girdikten sadece bir hafta sonra serbest bırakılacağı yönündeki iddiaların ise doğru olmadığı belirtildi.