Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı!
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre'de kabul edilen, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı onayladı.
Yeni düzenlemeye göre, okullarda cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetimi altında kullanılabilecek.
HEM DERSLER HEM DE TENEFFÜSLERDE YASAK!
Yasanın yürürlüğe girmesiyle cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.
Lula da Silva, yasanın 'kesinlikle' gerekli olduğunu ve dünyanın diğer ülkelerinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik yerleri 2025 e-Devlet sorgulama | MSB askerlik yerleri açıklandı mı?
- Kalp damarlarını pıhtı riskine karşı korumanın yollarını
- 14 Ocak 2025 iftar vakti: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akşam ezanı saat kaçta okunacak?
- Hamilelikte takviye alınır mı? Vitamin takviyeleri tehlike saçıyor!
- Tek dersten kalan belge alır mı? 1 dersi zayıf olana Takdir-Teşekkür belgesi verilir mi?
- Bedia Ener Öztep neden öldü, hastalığı neydi? Usta oyuncu Bedia Ener kimdir?
- Doğum ve çocuk yardımı ne kadar, kaç TL? 2025 1-2-3-4-5 çocuklu ailelere yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
- Meteoroloji hava durumu raporu 14 Ocak | Kış asıl şimdi geliyor: Kar yağışı o bölgeleri ansızın saracak!
- Edirne ve Kırklareli'nde bugün okul var mı? 14 Ocak Salı günü hangi illerde okullar tatil ilan edildi?
- Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin ve motorine zam gelecek mi? 13 Ocak güncel fiyatlar...
- Karne haftası devamsızlık yazılır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? 2025 ilkokul, ortaokul, lise...
- Aile Yılı müjdeleri neler, ne zaman açıklanacak? 2025 Aile Yılı maddeleri: Çiftlere maddi destek, doğum izni, ücretsiz kreş...