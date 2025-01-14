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Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 10:13
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Brezilya’da okullarda cep telefonu yasağı!

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre'de kabul edilen, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı onayladı.

Yeni düzenlemeye göre, okullarda cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetimi altında kullanılabilecek.

Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı!Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı!

HEM DERSLER HEM DE TENEFFÜSLERDE YASAK!

Yasanın yürürlüğe girmesiyle cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.

Lula da Silva, yasanın 'kesinlikle' gerekli olduğunu ve dünyanın diğer ülkelerinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti.

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Brezilya’da okullarda cep telefonu yasağı! Brezilya’da okullarda cep telefonu yasağı! Brezilya’da okullarda cep telefonu yasağı!
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