Brezilya'da okullarda cep telefonu yasağı!

HEM DERSLER HEM DE TENEFFÜSLERDE YASAK!

Yasanın yürürlüğe girmesiyle cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.

Lula da Silva, yasanın 'kesinlikle' gerekli olduğunu ve dünyanın diğer ülkelerinde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti.