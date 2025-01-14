İsrailli esirlerin yakınları Netanyahu ile görüştü! Cevaplanmamış sorularla ayrıldıklarını açıkladılar

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 6 hafta sürecek ve ilk aşamada kadın, yaşlı ve ağır hasta 33 İsrailli esir serbest bırakılacak.

Ayrıca anlaşmanın ilk aşamasının 16'ncı gününde İsrail ve Hamas'ın, ikinci aşamanın şartlarına ilişkin müzakerelere başlaması öngörülüyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI

Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.