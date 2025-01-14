ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Gazze protestosu | Fotoğraf-AFP

SÖZLERİ "SOYKIRIM BAKANI" DENİLEREK KESİLDİ

Konuşması sırasında ayağa kalkarak Blinken'a seslenen gösterici, ABD'nin Gazze'de binlerce çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu kaydederek, "soykırım bakanı" ve "sizi affetmeyeceğiz, bunları unutmayacağız" diye bağırdı.

Gösterici, Blinken'a, "Siz soykırım bakanısınız, elinizde binlerce çocuğun kanı var. Masum sivillerin ve çocukların kanı sizin elinizde. Bunu unutmayacağız." diye seslendi.

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan göstericinin ardından kısa süre sonra ayağa kalkan bir başka gösterici de benzer şekilde Gazze'deki soykırıma desteği nedeniyle Blinken'a sert tepki gösterdi.