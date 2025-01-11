Gazze'de ateşkes olacak mı? Netanyahu'dan Doha'ya üst düzey bir güvenlik heyeti gönderme talimatı | Hamas'tan açıklama
Lübnan'da ateşkesin duyurulmasının ardından gözler Gazze'ye çevrilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aralarında Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar’ın da bulunduğu üst düzey bir heyeti, esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha’ya gönderme kararı aldı. Hamas’ın üst düzey yetkilisi Katar medyasına yaptığı açıklamada, İsrail ile esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirterek, “Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun onayını bekliyor” dedi.
İsrail ile Hamas arasındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri devam ediyor.
NETANYAHU, ÜST DÜZEY BİR İSRAİL HEYETİNİ DOHA'DAKİ ESİR TAKASI MÜZAKERELERİNE GÖNDERME KARARI ALDI
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Doha'da devam eden esir takası müzakereleri için üst düzey güvenlik heyetinin gönderilmesini onayladığı belirtildi.
DOHA'YA ÜST DÜZEY BİR GÜVENLİK HEYETİ GÖNDERME TALİMATI
Açıklamada, "Netanyahu, esir takası anlaşmasıyla ilgili müzakereleri sürdürmek üzere Doha'ya üst düzey bir güvenlik heyeti gönderme talimatı verdi." ifadesine yer verildi.
İSRAİL HEYETİNDE MOSSAD DİREKTÖRÜ DAVİD BARNEA
Esir takası müzakerelerine katılmak üzere Doha'ya gidecek İsrail heyetinde Mossad Direktörü David Barnea, Şabak Direktörü Ronen Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon ve Netanyahu'nun siyasi danışmanı Ofir Falic'in yer aldığı kaydedildi.
İsrail basını, söz konusu kararın, Netanyahu'nun bugün Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrailli üst düzey güvenlik yetkilileri ve ABD'li yetkililerle esir takası müzakerelerine ilişkin yaptığı durum değerlendirmesi toplantısının ardından geldiğini aktardı.
HAMAS'TAN AÇIKLAMA: ANLAŞMA NETANYAHU'NUN ONAYINI BEKLİYOR
Taraflar arasında anlaşma sağlandığına ilişkin henüz bir açıklama gelmezken Hamas'ın üst düzey yetkilisi müzakerelere ilişkin konuştu.
Katar medyasına konuşan ismi açıklanmayan yetkili, esir karşılığı ateşkes anlaşmasının tamamlandığını belirtirken, "Arabulucular anlaşmayı duyurmadan önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onayını bekliyor" dedi.
Katar medyası ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi- Mısır boyunca uzanan Philadelphi Koridoru'ndan anlaşmanın son aşamasının son gününe kadar tamamen çekilmeyeceğini iddia etti.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 835 Filistinli hayatını kaybetti.
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