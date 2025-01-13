Gazze'de ateşkes için "uzlaşıldı" iddiası

Reuters haber ajansı, İsrail ile Filistin arasında Gazze için ateşkes uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

Habere göre Trump'ın Orta Doğu temsilcisi Witkoff ve Katar Başbakanı arasındaki görüşmelerden sonra Doha'da uzlaşmaya varıldı. Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için nihai taslak onay için İsrail ve Gazze'ye gönderildi. Witkoff İsrail'i, Katar Başbakanı ise Hamas'ı ateşkese ikna etti.

MÜZAKERELER İÇİN KATAR'A YOLCULUK

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı Kaddura Faris, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması için yürütülen dolaylı müzakereleri takip etmek için Katar'a gideceğini duyurdu.



Faris, AA muhabirine, Gazze'de esir takası ve ateşkes anlaşması için yürütülen müzakerelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Müzakereleri takip etmek ve nihai anlaşmanın titizlikle hazırlanarak, başarıyla sonuçlanması için bir takım standartların oluşup oluşmadığını teyit etmek amacıyla için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceğini belirten Faris, müzakere heyetinin bir parçası olmadığını ancak Katar'da Filistin heyetiyle bir araya geleceğini söyledi.



Kaddura Faris, esirler konusunun, Filistin içinde bir anlaşmazlık değil, üzerinde ulusal ittifaka varılan bir mesele olduğunu vurguladı.



ESİR TAKASI VE SALDIRILARIN DURDURULMASI İÇİN MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler, esir takası ve saldırıların durdurulmasıyla ilgili nihai bir anlaşmanın şekillendirilmesi için yoğun şekilde devam ediyor.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki heyetin müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği açıklanmıştı.



Heyetin Doha'ya gönderileceğinin duyurulmasından önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, seçilmiş başkan Donald Trump'ın ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını duyurduğu Steve Witkoff ile bir araya gelmişti.



Yedioth Ahronoth gazetesi, siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının ayrıntılarının yüzde 90'ın üzerinde anlaşmaya varıldığını öne sürmüştü.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da 8 Ocak'ta İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken Gazze'de ateşkes anlaşmasına "çok yakın" olduklarını söylemişti.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 12 Ocak'ta Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması için gelecek günlerin kritik önem taşıdığını belirtmişti.



Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.



Muhalefet ve esirlerin aileleri Netanyahu'yu, esir takası anlaşması dahil olmak üzere Hamas'la "savaşı durdurmaya yönelik" bir anlaşma yapılmasını baltalayacak imkansız koşullar koyarak esirlerden vazgeçmek ve onları Gazze Şeridi'nde ölüme terk etmekle suçluyor.



İsrail hapishanelerinde 10 binden fazla Filistinli tutulurken, Hamas'ın elinde ise 99 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.



Hamas, ellerindeki onlarca esirin, İsrail'in rastgele saldırıları sonucu hayatlarını kaybettiğini açıklamıştı.