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Endonezya toprak kayması: 4 ölü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 14:25 Güncelleme: 13.01.2025 14:25
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Endonezya toprak kayması: 4 ölü

Endonezya’da şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 4 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Endonezya'nın Riau Adaları eyaletinde Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymasına yol açtı.

ENDONEZYA TOPRAK KAYMASI

Riau Adaları'na bağlı Batam şehrinde meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda ev toprak altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toprak kayması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. En az 5 evin yıkıldığı belirtilen açıklamada, şiddetli yağışların hafta sonuna kadar etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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