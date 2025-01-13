5 yaşındaki kıza timsah saldırdı! Küçük çocuk hayatını kaybetti
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Endonezya'nın Bangka Adası'nda bir timsah saldırısında kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi bulundu. Arama ekipleri, saldırı sonrası kaybolan çocuğun cenazesine sabah saatlerinde ulaştı. Küçük çocuğun cesedi ailesine teslim edilirken, bölgede vahşi hayvan saldırıları sıkça yaşanıyor. İşte detaylar...
Endonezya'nın Bangka Adası'nda timsah saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu. Antara News sitesinin haberine göre, 11 Ocak Cumartesi günü Bangka Adası'ndaki bir kız çocuğu timsah saldırısına uğradı.
ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI
Saldırının ardından kaybolan kız çocuğunu bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, bugün yerel saatle 05.20'de çocuğun cesedine ulaştı.
CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ
Yetkililer, defin işlemleri için çocuğun cenazesini ailesine teslim etti. Çok sayıda vahşi yaşam bölgelerine sahip Endonezya'nın özellikle kırsal bölgelerinde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor.