5 yaşındaki kıza timsah saldırdı! Küçük çocuk hayatını kaybetti

Endonezya'nın Bangka Adası'nda timsah saldırısına uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu. Antara News sitesinin haberine göre, 11 Ocak Cumartesi günü Bangka Adası'ndaki bir kız çocuğu timsah saldırısına uğradı.

ÇOCUĞUN CESEDİNE ULAŞILDI

Saldırının ardından kaybolan kız çocuğunu bulmak için harekete geçen arama kurtarma ekipleri, bugün yerel saatle 05.20'de çocuğun cesedine ulaştı.

CENAZE AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Yetkililer, defin işlemleri için çocuğun cenazesini ailesine teslim etti. Çok sayıda vahşi yaşam bölgelerine sahip Endonezya'nın özellikle kırsal bölgelerinde yaşayanlar, vahşi hayvanların saldırısına uğrayabiliyor.