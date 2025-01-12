Whatsapp mesajlarıyla ilgili Mark Zuckerberg’den itiraf: Tüm konuşmalar görülebilir

Meta CEO'su Mark Zuckerberg (DHA)

ABD YETKİLİLERİ MESAJLARA ULAŞABİLİR

Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Zuckerberg, CIA dahil ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişerek WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğini kabul etti. Bu açıklamalar, dijital güvenlik ve hükümetlerin veri erişimi konularında yeni bir tartışma başlattı.

TÜM MESAJLAR GÖRÜLEBİLİR

"Şifrelemenin en büyük avantajı, mesaj içeriğinin hizmeti yürüten şirket tarafından görülememesidir. Örneğin, WhatsApp'ta Meta sunucularında mesaj içeriğinin hiçbir şekilde görüntülenmesi mümkün değildir" diyen Zuckerberg, Meta'nın veri tabanlarına sızılması durumunda bile kullanıcıların mesajlarına ulaşılamayacağını açıkladı.

Ancak, şifrelemenin kolluk kuvvetleri veya diğer yetkililer tarafından cihazda saklanan mesajların görüntülenmesini engellemediğini belirten Zuckerberg, "Birinin telefonunuza erişmesi, şifrelemenin etkinliğini ortadan kaldırır. Cihazda saklanan tüm içerik açıkça görülebilir" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, bu tür durumların Meta'nın kaybolan mesajlar özelliğini geliştirmesinin arkasındaki temel neden olduğunu belirtti. "Eğer birisi telefonunuza fiziksel erişim sağladıysa, tüm mesajları görebilir. Ancak mesajların şifrelenmiş olması ve belirli bir süre sonra kaybolması, güvenlik ve gizlilik açısından oldukça iyi bir standart sunuyor" dedi.