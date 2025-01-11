Biden’dan Meta’ya baskı! Zuckerberg’den çarpıcı itiraf: Aşı yan etkileri paylaşımlarını kaldırmamız istendi!

Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, pandemi döneminde Joe Biden yönetiminden gelen sansür baskısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir podcast programında konuşan Zuckerberg, Biden yönetiminin aşıların yan etkileriyle ilgili paylaşımların kaldırılması için Meta'ya yoğun baskı yaptığını iddia etti.

"BİZİ ARAYIP KÜFÜR ETTİLER"

Pandemi döneminde birçok kez algı yönetimi yapmakla suçlanan Meta'nın, o dönemde Biden yönetiminden gelen baskıları reddettiğini belirten Zuckerberg, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arıyor, bağırıp çağırıyor ve hatta küfür ediyorlardı. Aşıların yan etkileriyle ilgili içerikleri kaldırmamızı istediler. Ancak biz bu talepleri reddettik."

Meta'nın içerik kaldırmayı reddetmesi üzerine Biden yönetiminin kendilerini hedef göstermeye başladığını ifade eden Zuckerberg, siyasi baskının yoğunlaştığını vurguladı.

TRUMP'A YAKINLAŞMA ÇABASI MI?

Zuckerberg'ün bu itirafı, Donald Trump ile siyasi bir yakınlaşma çabasının parçası olarak yorumlanıyor. Zira Trump, 2024 seçimleri için hazırlık yaparken sosyal medya platformları üzerindeki baskıyı sık sık gündeme getirmişti. Zuckerberg'ün açıklamaları, Biden yönetimine karşı Trump'ın elini güçlendirecek yeni bir argüman olarak değerlendiriliyor.

Sansür Politikaları Devam Ediyor

Öte yandan, Meta'nın halen Filistin yanlısı içeriklere sansür uyguladığı ve bu paylaşımların görünürlük düzeyini düşürdüğü iddiaları, şirketin tarafsızlık politikasını sorgulatıyor. Zuckerberg'ün Biden yönetimine yönelik suçlamaları, bu bağlamda birçok kişi tarafından eleştirel bir gözle değerlendiriliyor.