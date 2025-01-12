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"Özgür Suriye" hazımsızlığı! Yunan siyasetçi Hatziieremias'ten Başkan Erdoğan'a hadsiz sözler

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.01.2025 01:13 Güncelleme: 12.01.2025 02:15
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Özgür Suriye hazımsızlığı! Yunan siyasetçi Hatziieremias’ten Başkan Erdoğan’a hadsiz sözler

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı yönetiminin çökmesiyle Esad dönemi sona erdi. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasında Başkan Erdoğan'ın etkisi dünya manşetlerine taşınırken Yunan siyasetçiden ise hadsiz bir paylaşım geldi. Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a skandal ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle Esad dönemi sona erdi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Ülkede yeni yönetim kurulması için önemli adımlar atılmaya devam ederken dünyada gözler Türkiye'ye çevrildi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasında Başkan Erdoğan'ın etkisi dünya manşetlerine taşınırken Türkiye, uluslararası aktörler tarafından da bu değişimin en önemli kazananı olarak sunuldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Yunan siyasetçiden ise hadsiz bir paylaşım geldi.

Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkan Erdoğan'a skandal ifadeler kullandı.

"ERDOĞAN, ORTA DOĞU VE DÜNYADA TERÖRİZMİN BİR NUMARALI SPONSORUDUR"
Terry Hatziieremias, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Erdoğan, Orta Doğu ve dünyada terörizmin bir numaralı sponsorudur. Türkiye, Suriye'yi işgal etmesi için IŞİD'e 2.000 tır dolusu silah gönderdi, Gazinanlılar onun yardımı için can atıyordu." skandal ifadeler kullandı.

Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"KONSTANTİNOPOLİS'İN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAĞI GÜN..."
Terry Hatziieremias, saniyeler sonra yaptığı bir sonraki paylaşımında ise "Ama Konstantinopolis'in özgürlüğüne kavuşacağı gün hepimizin düşündüğünden çok daha yakın" hadsiz ifadelere yer verdi.

Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)Yunanistan Muhafazakar Partisi kurucusu Terry Hatziieremias'in sosyal medya paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

DAHA ÖNCE DE AYASOFYA'YI YUNAN BAYRAĞIYLA PAYLAŞMIŞTI
Öte yandan 30 Aralık 2024 tarihinde de Terry Hatziieremias, Helen milliyetçiliğinin Ayasofya ve İstanbul'a dair hak iddialarını yeni bir seviyeye taşımıştı. Hatziieremias, sosyal medya hesabından, kubbesinde Yunan bayrağı dalgalanan Ayasofya Camii ve önünde İstanbul'u işgal etmiş Yunan askerlerinin yer aldığı üzerinde oynanmış bir görseli, "Yakında" notuyla paylaşmıştı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

YUNANİSTAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN İLTİCA BAŞVURULARINA YANIT VERİLMESİNİ ASKIYA ALMIŞTI
Ayrıca 13.12.2024 tarihinde ise hükümet dışişleri ve güvenlik konseyi toplantısında, Suriyelilerin iltica başvuruları konusu ele alındı.

Toplantıda, Yunanistan mercilerine Suriyelilerin yaptığı iltica başvurularının aksi bir karar çıkana kadar askıya alınmasına karar verildi.

Hükümet, yapacağı haftalık değerlendirmelerle, Suriye'deki gelişmeleri mercek altına alarak, Suriyelilerin başvurularına ilişkin izleyeceği yolu belirleyecek.

Mevcut başvurular nedeniyle programlanmış mülakatlar düzenlenmeye devam ederken, yeni başvuruların alınması da sürdürülecek ancak konuya ilişkin nihai bir karar çıkana kadar başvurulara olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmeyecek.

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