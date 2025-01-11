Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! İtalya’dan Suriye adımı: Desteklemeye hazırız

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI AVN, İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İtalya'ya Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katılarak Lübnan'a destek olduğu için teşekkür etti. Lübnan'ın güneyde güvenlik ve istikrarı sağlamak için sağlam adımlar attığını belirten Avn, 2 yıldan uzun sürenin ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinin akabinde yeni hükümetin kurulmasıyla da anayasal kurumların yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

Avn, Lübnan'ın kalkınması ve daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışacağını kaydederek, bölgede üstlendiği öncü rolü yeniden üstleneceğini ve Avrupa ile Akdeniz ülkeleriyle ortaklığını da güçlendireceğini aktardı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Lübnan'ın Cumhurbaşkanını seçmesinin yalnızca bu ülke için değil Orta Doğu için de önemli olduğunu söyledi.

Lübnan'da güvenirliğe sahip bir Cumhurbaşkanı olmasının önemine değinen Tajani, bu durumun bölgenin güvenliğine ve İsrail ile yapılan ateşkese katkı sağladığını belirtti.

"ATEŞKESİN SAĞLAMLAŞTIRILMASI GEREKİYOR

Tajani, "Ateşkesin sağlamlaştırılması gerekiyor, İtalya, özellikle UNIFIL aracılığıyla bu konuda önemli bir rol üstlenecek." dedi. İtalya ve Lübnan arasındaki ilişkilere dikkat çeken Tajani, Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik alanlarda ikili ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.

Tajani, "Lübnan bugün özellikle Akdeniz'in bu bölgesinde hak ettiği rolü üstlenebilecek. İtalya, Lübnan ordusunun görevlerini güçlendirmeye devam edecek." diye konuştu.

"SURİYE'NİN BİRLEŞECEĞİNE VE GELİŞECEĞİNE EMİNİM"

Suriye'ye ilişkin konuşan Tajani, "Şam'dan geldim ve orada (yeni yönetimin lideri Ahmed) Şara ile tanıştım. Bir değişiklik fark ettim, rejimin değişmesinin ardından Suriye'nin yeniden birleşeceğine ve gelişeceğine eminim. Verilen mesaj Orta Doğu'da imar ve istikrarın olacağıdır." ifadelerini kullandı.

"SURİYE'DEKİ DEĞİŞİM KONUSUNDA İYİMSERİM"

Tajani, "Cumhurbaşkanı Avn'ın seçilmesi ve Suriye'deki değişim konusunda iyimserim, daha iyi bir geleceğe ilerlemek bunun üzerine inşa edilebilir." şeklinde konuştu.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından dün Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.