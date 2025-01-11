Başkan Erdoğan çağrıda bulunmuştu! İtalya'dan Suriye adımı: Desteklemeye hazırız
Geçtiğimiz günlerde (09.01.2025) Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesinde Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını ifade etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin Suriye’deki yönetimin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tajani, ' İtalya ile tarihi ve bağları zengin bir Akdeniz ülkesinin ekonomik ve sosyal iyileşmesini desteklemeye hazırız' ifadelerini kullandı. Öte yandan yapılan olumlu görüşme 'Erdoğan'ın çağrısı sonrası İtalya harekete geçti' olarak yorumlandı.
Avrupalı ülkeler, Suriye'yi yakından takip ederek, başkanlık ve bakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, başkent Şam'da Suriye'nin yeni lideri eş-Şara ile görüştü.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tajani, "Şam'da Suriye'nin yeni siyasi lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldim. Bugünden itibaren İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz. İtalya ile tarihi ve bağları zengin bir Akdeniz ülkesinin ekonomik ve sosyal iyileşmesini desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI MELONİ İLE "SURİYE'Yİ" KONUŞMUŞTU
Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde (09.01.2025) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.
ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI SONRASI İTALYA HAREKETE GEÇTİ
Tajani'nin Suriye'deki yönetimin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam'da bir araya gelmesi Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası "İtalya harekete geçti" olarak yorumlandı.
LÜBNAN CUMHURBAŞKANI AVN, İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI TAJANİ İLE GÖRÜŞTÜ
Ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İtalya'ya Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katılarak Lübnan'a destek olduğu için teşekkür etti. Lübnan'ın güneyde güvenlik ve istikrarı sağlamak için sağlam adımlar attığını belirten Avn, 2 yıldan uzun sürenin ardından Cumhurbaşkanı seçilmesinin akabinde yeni hükümetin kurulmasıyla da anayasal kurumların yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.
Avn, Lübnan'ın kalkınması ve daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalışacağını kaydederek, bölgede üstlendiği öncü rolü yeniden üstleneceğini ve Avrupa ile Akdeniz ülkeleriyle ortaklığını da güçlendireceğini aktardı. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Lübnan'ın Cumhurbaşkanını seçmesinin yalnızca bu ülke için değil Orta Doğu için de önemli olduğunu söyledi.
Lübnan'da güvenirliğe sahip bir Cumhurbaşkanı olmasının önemine değinen Tajani, bu durumun bölgenin güvenliğine ve İsrail ile yapılan ateşkese katkı sağladığını belirtti.
"ATEŞKESİN SAĞLAMLAŞTIRILMASI GEREKİYOR
Tajani, "Ateşkesin sağlamlaştırılması gerekiyor, İtalya, özellikle UNIFIL aracılığıyla bu konuda önemli bir rol üstlenecek." dedi. İtalya ve Lübnan arasındaki ilişkilere dikkat çeken Tajani, Lübnan'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik alanlarda ikili ilişkileri güçlendireceğini vurguladı.
Tajani, "Lübnan bugün özellikle Akdeniz'in bu bölgesinde hak ettiği rolü üstlenebilecek. İtalya, Lübnan ordusunun görevlerini güçlendirmeye devam edecek." diye konuştu.
"SURİYE'NİN BİRLEŞECEĞİNE VE GELİŞECEĞİNE EMİNİM"
Suriye'ye ilişkin konuşan Tajani, "Şam'dan geldim ve orada (yeni yönetimin lideri Ahmed) Şara ile tanıştım. Bir değişiklik fark ettim, rejimin değişmesinin ardından Suriye'nin yeniden birleşeceğine ve gelişeceğine eminim. Verilen mesaj Orta Doğu'da imar ve istikrarın olacağıdır." ifadelerini kullandı.
"SURİYE'DEKİ DEĞİŞİM KONUSUNDA İYİMSERİM"
Tajani, "Cumhurbaşkanı Avn'ın seçilmesi ve Suriye'deki değişim konusunda iyimserim, daha iyi bir geleceğe ilerlemek bunun üzerine inşa edilebilir." şeklinde konuştu.
Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından dün Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.
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