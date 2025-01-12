Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Fajon Türkiye’ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon'un 13-14 Ocak 2025 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek olan Bakan Fajon'un ayrıca eş başkanlığını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yürüttüğü Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu 9. Dönem Toplantısı'na katılacağı kaydedildi.