AB Yüksek Temsilcisi Kallas’tan Suriye açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da katıldığı Suriye toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kallas, Suriye'de hem umut hem de zorluklar olduğunu belirterek, Riyad'daki toplantıda Körfez, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Beşşar Esad rejiminin devrildiği Suriye'de devam eden geçiş süreci hakkında görüş alışverişinde bulunacağını aktardı.

Suriye'ye yönelik yaptırımların da toplantının gündeminde olacağını vurgulayan Kallas, "Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız fakat bunun ardından Suriye'yi tüAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir" dedi.m çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir" ifadesini kullandı.

Kallas, "AB, bize ihtiyaç duyulan ve en faydalı olabileceğimiz bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır" dedi.