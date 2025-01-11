11 Ocak 2025, Cumartesi
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Katil İsrail'den Lübnan’a saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 00:08
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Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesinde düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan ile olan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine bağlı Tayr Debba'ya saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti
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