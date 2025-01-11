Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı! 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail, Lübnan ile olan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine bağlı Tayr Debba'ya saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.