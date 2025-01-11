Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! "Biden yönetimi saklamamız için zorladı"

Söz konusu telefon görüşmelerinin kaydının bulunmadığını ancak benzer içerikli e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler." diye konuştu.