Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! "Biden yönetimi saklamamız için zorladı"
Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg katıldığı bir podcast yayınında çarpıcı iddialarda bulundu. Zuckerberg pandemi döneminde Biden hükümetinin covid aşıları ile ilgili olumsuz haberlere sansür uygulattığını söyledi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, katıldığı bir podcast yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kovid-19 döneminde aşı kampanyasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Zuckerberg, Biden yönetiminin bu dönemde aşı karşıtlarını sansürlemeye çalıştığını öne sürdü.
Zuckerberg, "Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arayıp, bağırıyor çağırıyor ve küfür ediyorlardı." dedi.
Söz konusu telefon görüşmelerinin kaydının bulunmadığını ancak benzer içerikli e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler." diye konuştu.
Zuckerberg, kendilerinin bunu yapmayacağını açık bir şekilde dile getirdiğini, bunun ardından Biden'ın açıklamalarında Meta'ya işaret ederek "Bunlar insanları öldürüyor." demesinin ardından şirketinin birçok devlet kurumu tarafından hedef alındığını söyledi.