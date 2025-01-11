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Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! "Biden yönetimi saklamamız için zorladı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 02:00
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Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! Biden yönetimi saklamamız için zorladı

Meta şirketinin sahibi Mark Zuckerberg katıldığı bir podcast yayınında çarpıcı iddialarda bulundu. Zuckerberg pandemi döneminde Biden hükümetinin covid aşıları ile ilgili olumsuz haberlere sansür uygulattığını söyledi.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, katıldığı bir podcast yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! Biden yönetimi saklamamız için zorladı

Kovid-19 döneminde aşı kampanyasına ilişkin çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Zuckerberg, Biden yönetiminin bu dönemde aşı karşıtlarını sansürlemeye çalıştığını öne sürdü.

Zuckerberg, "Biden yönetiminden insanlar ekibimizi arayıp, bağırıyor çağırıyor ve küfür ediyorlardı." dedi.

Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! Biden yönetimi saklamamız için zorladı

Söz konusu telefon görüşmelerinin kaydının bulunmadığını ancak benzer içerikli e-postaların mevcut olduğunu belirten Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler." diye konuştu.


Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! Biden yönetimi saklamamız için zorladı

Zuckerberg, kendilerinin bunu yapmayacağını açık bir şekilde dile getirdiğini, bunun ardından Biden'ın açıklamalarında Meta'ya işaret ederek "Bunlar insanları öldürüyor." demesinin ardından şirketinin birçok devlet kurumu tarafından hedef alındığını söyledi.

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Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! Biden yönetimi saklamamız için zorladı Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! Biden yönetimi saklamamız için zorladı Mark Zuckerberg’den çapıcı Covid 19 aşısı itirafı! Biden yönetimi saklamamız için zorladı
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