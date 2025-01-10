Almanya'da aşırı sağcı liderden skandal! "Yahudileri Müslümanlara karşı korumalıyız"

Almanya'da aşırı sağcı liderden İslam karşıtlığı!

Musk'ın sorusunu "İsrail'in varlığını destekliyor musun?" şeklinde revize etmesi üzerine ise Weidel, İslam karşıtı şu söylemlerde bulundu:

"Tabii ki. Demek bunu öğrenmek istedin. İsrail'in varlığını korumalıyız. Binyamin Netanyahu geçmişte birçok hata yaptı ancak Alman toplumu olarak Yahudi hayatlarını Müslüman suçlarına karşı da korumalıyız. Onlar artık güvende değil. Mesela Berlin'deki görüntüleri gördün mü bilmiyorum ama buradaki Filistinlilerin gösterilerinden Yahudiler sokaklarda adım atamaz oldu. Şunu diyebilirim ki AfD onların koruyucusu olacak."

Weidel, İsviçre, Fransa ve Avusturya'daki Yahudilerin de büyük korku içerisinde yaşadığını, "Filistinlilerin saldırısına uğrayacaklar diye endişeli olduklarını" iddia etti.

MUSK "EMPATİ" DEDİ

Musk da konuya ilişkin, "Ben de İsrail'i destekliyorum ancak ölen sivillere karşı da empati duymamız gerektiğine de inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Weidel konuşmasında Avrupa Birliği (AB) politikalarını, Almanya'nın eğitim sistemi ve geçmişteki yeşil politika kararlarını eleştirdi.