Güney Kıbrıs'ta katil devletin Cumhurbaşkanı Herzog'a protesto şoku! "Ülkemizden defol!"
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken dünyanın dört bir yanından terör devletine karşı protestolar düzenleniyor. Son olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan katil İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog protestolarla karşılandı. Başkent Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda gösterici 'İsrail soykırım yapıyor!', 'Filistin'den elini çek!' ve 'Ülkemizden defol!' yazılı pankartlarla Herzog'a tepki gösterdi.
Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor. Katil İsrail, özellikle sivilleri hedef alarak saldırılarını sürdürürken Ekim 2023'ten bu yana 45 bin masum katledildi.
İsrail'e karşı dünyanın pek çok noktasındaki insanlar tarafından protestolar düzenleniyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ziyarette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Larnaka ve Lefkoşa kentlerinde yoğun protestolarla karşılaştı.
HERZOG'A PROTESTOLU KARŞILAMA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile bölgesel konuları görüşmek üzere öğle saatlerinde Güney Kıbrıs'a uçakla geldi.
Herzog, Larnaka Havalimanı çıkışında Kıbrıs Barış Konseyi ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) mensupları tarafından protesto edildi. Filistin ve Lübnan'da İsrail tarafından katledilen çocukların fotoğrafları ve İsrail'in savaş suçu işlediğine dair dövizler taşıyan protestocular, Herzog ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
"FİLİSTİN'DEN ELİNİ ÇEK"
Başkent Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda gösterici de Hristodulidis ile Herzog'un görüşmesini protesto etti.
Başkanlık Sarayı önündeki gösteride, bazı protestocuların taşıdıkları üzerinde "İsrail soykırım yapıyor!", "Filistin'den elini çek!" ve "Ülkemizden defol!" yazılı pankartlar dikkat çekti.
İsrail'e yönelik protestolar nedeniyle Lefkoşa ve Larnaka'da trafikte aksamalar yaşandı. Rum basını, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un gelişi nedeniyle polisin geniş güvenlik önlemleri alarak bazı yolları trafiğe kapattığını belirtti.