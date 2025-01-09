Güney Kıbrıs'ta katil devletin Cumhurbaşkanı Herzog'a protesto şoku! "Ülkemizden defol!"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Güney Kıbrıs'ta protestolarla karşılandı | Fotoğraf-Reuters

HERZOG'A PROTESTOLU KARŞILAMA

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile bölgesel konuları görüşmek üzere öğle saatlerinde Güney Kıbrıs'a uçakla geldi.

Herzog, Larnaka Havalimanı çıkışında Kıbrıs Barış Konseyi ile Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) mensupları tarafından protesto edildi. Filistin ve Lübnan'da İsrail tarafından katledilen çocukların fotoğrafları ve İsrail'in savaş suçu işlediğine dair dövizler taşıyan protestocular, Herzog ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

"FİLİSTİN'DEN ELİNİ ÇEK"

Başkent Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nın önünde toplanan çok sayıda gösterici de Hristodulidis ile Herzog'un görüşmesini protesto etti.