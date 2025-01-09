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İran sokakları Başkan Erdoğan afişleri ile donatıldı: Şam Fatihi!

İran sokakları Başkan Erdoğan afişleri ile donatıldı: Şam Fatihi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.01.2025 23:44
Cumhurbaşkanı Geçtiğimiz günlerde İran lideri Ali Hamaney'in Erdebil Temsilcisi Hasan Ameli, Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Yaşanan olay sıcaklığını korurken İran sokakları Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in afişleri ile donatıldı.Tebriz'de Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarının olduğu 'Şam Fatihi Erdoğan' ve 'Karabağ Kahramanı Aliyev ' sloganları dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Aliyev, Erdoğan'a ve kendisine karşı hakaret içeren beyanlarda bulunan Ameli'ye çok sert tepki gösterdi. Ameli'nin cezalandırılmasını istediklerini belirtti. .
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İran sokakları Başkan Erdoğan afişleri ile donatıldı: Şam Fatihi!
İran sokakları Başkan Erdoğan afişleri ile donatıldı: Şam Fatihi!
İran sokakları Başkan Erdoğan afişleri ile donatıldı: Şam Fatihi!
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