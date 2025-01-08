Siyonistlere dünyada rahat yok! İsrail'in Brezilya'dan Arjantin'e kaçırdığı askerine şok! Mexico City'de protesto!
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği soykırıma dünyanın adalet sahibi ülkelerinden ve vicdanlı insanlarından tepkiler yağmaya devam ediyor. Brezilya'da tatile gittiği sırada savaş suçu işlediği gerekçesiyle dava açılan İsrail askerinin Siyonist elçilik tarafından Arjantin'e kaçırırlmıştı. Arjantin'de de İsrailli askere dava açıldı. Diğer taraftan Mexico City'de bir aktivist, İsrail'in Orta Doğu kasabı Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun bal mumu heykelini çekiçle parçaladı.
Adını 6 yaşında İsrail askerleri tarafından katledilen Filistinli kızdan alan Hind Receb Vakfı, İsrail askerlerinin Gazze'den paylaştığı video ve fotoğrafları toplayıp, hareketlerini takip ederek dünya çapında yargılanmaları için girişimlerde bulunuyor.
Merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ve geçen yılın şubat ayında kurulan Vakıf, Gazze saldırılarında yer alan İsrail askerlerinin izini sürerek adalet arıyor.
Vakfın başvurusu sonucu Yuval Vagdani isimli askere tatil için gittiği Brezilya'da dava açıldı. Askeri İsrail elçiliği Arjantin'e kaçırdı.
Pes etmeyen vakıf aynı asker için burada da suç duyurusunda bulundu ve ayrıca Arjantin'de bulunan bir diğer İsrailli asker için de suç duyurusu yapıldı.
1000 ASKER İÇİN BAŞVURU
İsrail devlet televizyonu KAN'daki haberde "Yedek askerler hakkında yaklaşık 50 şikâyette bulunuldu, bunların 10'u ilgili ülkelerde soruşturmaya dönüştü ancak şu ana kadar herhangi bir tutuklama olmadı" denildi.Yediot Ahronot gazetesindeki haberde ise "Vakıf, aralarında İspanya, İrlanda ve Güney Afrika'nın da bulunduğu 10 ülkede çifte vatandaş olan 1000 İsrail askeri için tutuklama taleplerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.
Vakıf ayrıca Uluslararası Ceza Mahmesi'ndeki devam eden soykırım davasına da en az 1000 İsrailli askerin ismini ve karıştıkları savaş suçlarının belgelerini sundu.
MEXICO CITY'DE BIBI HEYKELİNİ PARÇALADI
Diğer taraftan Mexico City'de bir aktivist İsrail Başbakanı Netayahu'nun balmumu heykelini eine aldığı çekiçle parçaladı. Aktivist ardından "Çok yaşa Filistin, çok yaşa Sudan, çok yaşa Yemen!" dedi.