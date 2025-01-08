Siyonistlere dünyada rahat yok! İsrail’in Brezilya’dan Arjantin’e kaçırdığı askerine şok! Mexico City’de protesto!

Önce Brezilya ardından Arjantin'de savaş suçu işlediği gerekçesiyle dava açılan Yuval Vagdani (X)

Pes etmeyen vakıf aynı asker için burada da suç duyurusunda bulundu ve ayrıca Arjantin'de bulunan bir diğer İsrailli asker için de suç duyurusu yapıldı.

1000 ASKER İÇİN BAŞVURU



İsrail devlet televizyonu KAN'daki haberde "Yedek askerler hakkında yaklaşık 50 şikâyette bulunuldu, bunların 10'u ilgili ülkelerde soruşturmaya dönüştü ancak şu ana kadar herhangi bir tutuklama olmadı" denildi.Yediot Ahronot gazetesindeki haberde ise "Vakıf, aralarında İspanya, İrlanda ve Güney Afrika'nın da bulunduğu 10 ülkede çifte vatandaş olan 1000 İsrail askeri için tutuklama taleplerinde bulundu" ifadelerine yer verildi.