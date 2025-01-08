ABD’deki Tesla yapay zekayla mı patlatıldı? Korkutan iddia: ChatGPT’den yardım aldılar

Saldırıda ChatGPT'nin kullanıldığı iddia edildi (Reuters)

"ENDİŞE VERİCİ BİR GELİŞME"

Bunun, kendileri için endişe verici olduğunu söyleyen McMahill, "Ancak aynı zamanda ülke genelindeki kolluk kuvvetleri ve diğer birimlerle paylaşmamız gereken öğretici bir olay." diye konuştu.

CHATGPT'DEN YANIT YOK

Şerif Yardımcısı Dori Koren de Livelsberger'in ChatGPT'yi kullanarak operasyon için gereken patlayıcı miktarını ve havai fişek satın alabileceği yerleri araştırdığını belirterek, havai fişeklerin patlayıcı potansiyelini de öğrendiğini ifade etti.

Emniyet yetkilileri, ChatGPT'nin patlayıcılar veya ateşli silahlarla ilgili sağladığı spesifik bilgileri açıklamadı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekanın bu saldırıyı planlama sürecinde kullanıldığına dair iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.