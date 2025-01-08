Biden Afganistan’da kalan artıklarını toplama peşinde! Taliban’la masaya oturdu

Muhammed Rahim el Afgani'nin annesi, oğulları ve amcası da dahil olmak üzere ailesi, 2023'te Kabil'de düzenlenen bir basın toplantısında onun fotoğraflarını gösterdi (EPA)

"ELEŞTİRİLERE YOL AÇABİLİR"

Diğer taraftan WSJ'ye göre ABD hükümeti tarafından uzun süredir yüksek profilli bir mahkum olarak görülen Rahim'i ve potansiyel olarak ABD gözetiminde tutulan diğer Afgan mahkumları teslim etmek eleştirilere yol açabilir.

ABD hükümeti tarafından kamuoyunca yakından takip edilen bir tutuklu olarak değerlendirilen Rahim'in, diğer Afgan tutuklularla birlikte serbest bırakılması, siyasi muhalefetle karşı karşıya kalabilir.

TRUMP "UTANÇ KAYNAĞI" DEMİŞTİ

Başkan seçilen Donald Trump, Biden'ın Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan'ın Rusya'dan eve dönmesini sağlayan 24 kişilik bir tutuklu değişimi müzakeresini sert dille eleştirmişti. Trump, "Müzakerecilerimiz bizim için her zaman bir utanç kaynağı olmuştur!" demişti.