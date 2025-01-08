08 Ocak 2025, Çarşamba
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Biden Afganistan'da kalan artıklarını toplama peşinde! Taliban'la masaya oturdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 12:22 Güncelleme: 08.01.2025 12:44
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Biden Afganistan’da kalan artıklarını toplama peşinde! Taliban’la masaya oturdu

ABD'de Joe Biden yönetiminin Afganistan'da yıllardır savaştığı Taliban'la bir masaya oturduğu ve esir takası için müzakerelerde bulunduğu öne sürüldü. İddiaya göre Afganistan'da tutuklu bulunan çok sayıda Amerikan vatandaşının serbest bırakılması karşılığında en az bir üst düzey Guantanamo Körfezi mahkumunun serbest bırakılmasını öngören bir mahkum takası yürütülüyor.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre ABD'de Joe Biden yönetimi, Usame bin Ladin'e yakın olduğu iddia edilen bir kişi karşılığında üç Amerikalının serbest bırakılması için Taliban'la pazarlık müzakerelerinde bulunuyor.

Wall Street Journal ekran görüntüsü Wall Street Journal ekran görüntüsü

Yönetimin rehine müzakerelerinin önde gelen ismi Roger Carstens, Amerikalıların serbest bırakılması konusunda Taliban temsilcileriyle görüşmek üzere yakın zamanda Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Bir ABD yetkilisi, Carstens'ın geçen hafta sonu Taliban'a yeni ve "önemli bir teklif" yaptığını söyledi.

İddiaya göre Temmuz 2024'ten bu yana Taliban ile bir anlaşmayı görüşen Biden yönetimi, ABD hükümetinin üst düzey bir el Kaide üyesi olduğunu öne sürdüğü Muhammed Rahim el Afgani'yi serbest bırakacak.

ABD Başkanı Joe Biden (AA)ABD Başkanı Joe Biden (AA)

ABD O İSİMLERİ İSTİYOR

Karşılığında da Taliban'dan 2022'de Afganistan'da ele geçirilen Amerikan vatandaşları George Glezmann , Ryan Corbett ve Mahmud Habibi'yi serbest bırakmasını isteyecek.

Ryan Corbett, kızı Miriam ve oğlu Caleb ile birlikte 2020'de Kabil'de (AP)Ryan Corbett, kızı Miriam ve oğlu Caleb ile birlikte 2020'de Kabil'de (AP)

Rahim şu anda Guantanamo Körfezi'nde tutuklu bulunurken ABD vatandaşlarının Afganistan'daki akıbetleri bilinmiyor.

Muhammed Rahim el Afgani'nin annesi, oğulları ve amcası da dahil olmak üzere ailesi, 2023'te Kabil'de düzenlenen bir basın toplantısında onun fotoğraflarını gösterdi (EPA)Muhammed Rahim el Afgani'nin annesi, oğulları ve amcası da dahil olmak üzere ailesi, 2023'te Kabil'de düzenlenen bir basın toplantısında onun fotoğraflarını gösterdi (EPA)

"ELEŞTİRİLERE YOL AÇABİLİR"

Diğer taraftan WSJ'ye göre ABD hükümeti tarafından uzun süredir yüksek profilli bir mahkum olarak görülen Rahim'i ve potansiyel olarak ABD gözetiminde tutulan diğer Afgan mahkumları teslim etmek eleştirilere yol açabilir.

ABD hükümeti tarafından kamuoyunca yakından takip edilen bir tutuklu olarak değerlendirilen Rahim'in, diğer Afgan tutuklularla birlikte serbest bırakılması, siyasi muhalefetle karşı karşıya kalabilir.

TRUMP "UTANÇ KAYNAĞI" DEMİŞTİ

Başkan seçilen Donald Trump, Biden'ın Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve eski ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan'ın Rusya'dan eve dönmesini sağlayan 24 kişilik bir tutuklu değişimi müzakeresini sert dille eleştirmişti. Trump, "Müzakerecilerimiz bizim için her zaman bir utanç kaynağı olmuştur!" demişti.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump (AFP)ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump (AFP)

NE OLMUŞTU?

ABD'nin 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından 21 Ekim 2021 tarihinde sona ermişti.

ABD'nin Afganistan'a müdahalesi, 2001'deki 11 Eylül saldırılarının ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un "terörizmle savaş" sözüyle başlamıştı.

15 Ağustos 2021 tarihinde Taliban, başkent Kabil'i kuşatmıştı ve yönetimi "barışçıl" yollarla devralmıştı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani aynı gün akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etmişti.

ABD askerleri Afganistan'dan çekilirken (Arşiv)ABD askerleri Afganistan'dan çekilirken (Arşiv)

30 Ağustos 2021 tarihinde ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıklamıştı.

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Biden Afganistan’da kalan artıklarını toplama peşinde! Taliban’la masaya oturdu Biden Afganistan’da kalan artıklarını toplama peşinde! Taliban’la masaya oturdu Biden Afganistan’da kalan artıklarını toplama peşinde! Taliban’la masaya oturdu

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