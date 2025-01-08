Bu köyde hasta olmak seyahat etmek ve spor yapmak yasak! Belediye başkanı duyurdu
İtalya'nın Belcastro köyünde, sakinlerin acil tıbbi yardım gerektirecek şekilde ağır hasta olmalarını, spor yapmalarını ve seyahat etmelerini yasaklayan kararname çıkarıldı. Kararnamede bunların yerine zamanlarının çoğunda 'bol bol dinlenmeleri' gerektiği ifade edildi.
BBC'nin haberine göre, en yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan 1200 nüfuslu Belcastro köyünde, yönetimin çıkardığı kararnameyle köy halkına hastalıklardan kaçınmaları talimatı verildi.
Acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklardan uzak durulması gerektiği ifade edilen kararnamede, köy sakinlerinden "zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi.
"MİZAHİ BİR PROVOKASYON"
Belediye Başkanı Antonio Torchia, yerel kanala yaptığı açıklamada, bu kararnamenin sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldığını belirtti.
Torchia, "mizahi bir provokasyon" olarak tanımladığı kararnamenin, yerel yetkililere yolladığı acil ihbarlardan daha çok dikkati çektiğini söyledi.
"HASTANEYE GİDEN YOLLAR HASTALIKTAN DAHA RİSKLİ"
Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu vurgulayan Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunun altını çizdi.
Torchia, hastaneye giden yolların "herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu" kaydetti.
KÜBA'DAN DOKTORLAR GELDİ
Calabria'daki sağlık sistemi, kötü yönetim ve mafya müdahalesi yüzünden büyük bir zarar uğramış durumda. Bu yüzden 15 yıl önce bölgedeki sağlık sisteminin yönetimi merkezi hükümete verildi.
Ancak Roma'nın atadığı yöneticiler, hastanelerin yüz yüze olduğu yüksek miktarda borçla başa çıkamadı.Bu da bölgedeki tıbbi personelin ve yatakların yetersiz kalmasına yol açtı.
2009'dan beri bölgede 18 hastane kapandı. Bu yüzden bölgede yaşayan iki milyon insanın neredeyse yarısı sağlık hizmeti almak için başka bölgelere gidiyor.
2022'de Küba'nın bölgeye 497 doktor göndereceği belirtilmişti. Bölge Valisi Roberto Occhiuto, geçen yıl bu doktorların Calabria'daki hastaneleri kurtardığını söyledi.
Belcastro köyünde yaşayanlar ise Torchia'nın bu yasakla doğru bir noktaya parmak bastığını düşünüyor.