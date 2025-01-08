Bu köyde hasta olmak seyahat etmek ve spor yapmak yasak! Belediye başkanı duyurdu

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Torchia, "mizahi bir provokasyon" olarak tanımladığı kararnamenin, yerel yetkililere yolladığı acil ihbarlardan daha çok dikkati çektiğini söyledi.

"HASTANEYE GİDEN YOLLAR HASTALIKTAN DAHA RİSKLİ"



Köyün nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğunu vurgulayan Torchia, nöbetçi doktor muayenehanesinin de düzensiz olduğunun altını çizdi.

Torchia, hastaneye giden yolların "herhangi bir hastalıktan daha fazla risk oluşturduğunu" kaydetti.