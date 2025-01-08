İngiliz Bakan Phillips’ten Elon Musk’a eleştiri: Kendi işine baksın

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ELON MUSK'IN YAYDIĞI DEZENFORMASYONUN KENDİSİNİ TEHLİKEYE ATTIĞINI SÖYLEDİ

Phillips, BBC'ye verdiği röportajda da Elon Musk tarafından yayılan dezenformasyonun "kendisini tehlikeye attığını" ancak bunun, istismar mağdurlarının yaşadıklarıyla kıyaslandığında hiçbir şey olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da dün yaptığı açıklamada, Musk'ın Bakan Phillips'e yönelik açıklamalarını sert şekilde eleştirmişti. Starmer, "Yalan ve yanlış bilgiler yayılıyor, bu bir sınırın aşıldığı anlamına gelir." ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Starmer, Musk ve ona destek veren politikacıları, çocuk istismarı konusunu siyasete alet etmekle suçlamıştı.

MUSK, PHİLLİPS İÇİN "TECAVÜZ SOYKIRIMI SAVUNUCUSU" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Elon Musk'ın açıklamaları, Phillips'in, Ekim 2024'te İçişleri Bakanlığının Oldham kentindeki çocuk istismarı vakalarıyla ilgili ulusal soruşturma başlatılması talebini reddetmesi üzerine gelmişti. Bakan Phillips, soruşturmanın yerel düzeyde yapılmasının daha uygun olduğunu bildirmişti.

Phillips'in bu kararının, 1 Ocak tarihli bir haberle gündeme gelmesinin ardından Musk, sahibi olduğu X'teki paylaşımlarında, Jess Phillips'i "tecavüz soykırımı savunucusu" olmakla itham etmiş ve hapse atılması gerektiğini savunmuştu.

Oldham, 2013'te ortaya çıkan ve ulusal çapta yankı uyandıran çocuk istismarı skandalının merkezlerinden biri olmuştu.