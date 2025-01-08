Almanya’da şirket binasına silahlı saldırı! Ölüler ve yaralı var

Almanya'da bir şirket binasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Stuttgart'ın kuzeyindeki Bad Friedrichshall kasabasında bulunan bir şirket binasında silahlı saldırı düzenlendi.

2 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı aktarıldı. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.