Alman siyasetçiden Elon Musk’a sert tepki! Sınırı aştı

ABD'li iş adamı Elon Musk (Foto: AA)

Mützenich, uluslararası zorluklarla ancak ABD ile Almanya arasında sorunsuz bir ilişki olması durumunda mücadele edilebileceğini sözlerine ekledi.

Elon Musk, sahibi olduğu X platformunda Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier için, "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Yazıklar olsun ona." paylaşımında bulunmuştu.