Trump'ın otelinin önünde patlama! Alevler yükseldi | Ölü ve yaralılar var
ABD'de New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki 'Trump International' otelinin önünde bir araç alev alarak patladı. 1 kişi hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı.
TESLA ARAÇ PATLADI
ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde, Trump Oteli'inin önünde park halindeki bir Tesla Cybertruck araç alev aldı. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.
Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.
TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
1 kişinin öldüğü patlamada 7 kişi yaralanırken polis olaya ilişkin terör soruşturması başlattı.