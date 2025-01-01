02 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri Trump'ın otelinin önünde patlama! Alevler yükseldi | Ölü ve yaralılar var

Trump'ın otelinin önünde patlama! Alevler yükseldi | Ölü ve yaralılar var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 23:54 Güncelleme: 02.01.2025 00:14
ABONE OL
Trump’ın otelinin önünde patlama! Alevler yükseldi | Ölü ve yaralılar var

ABD'de New Orleans kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin soruşturma sürerken ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki 'Trump International' otelinin önünde bir araç alev alarak patladı. 1 kişi hayatını kaybettiği 7 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin terör soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde bir araç alev aldı.

TESLA ARAÇ PATLADI

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan Las Vegas kentinde, Trump Oteli'inin önünde park halindeki bir Tesla Cybertruck araç alev aldı. Yangının nedeni ise henüz bilinmiyor.

Kent sözcülüğünden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 08.40'ta, araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği aktarıldı.

TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

1 kişinin öldüğü patlamada 7 kişi yaralanırken polis olaya ilişkin terör soruşturması başlattı.

ABDde araç kalabalığın arasına daldı!ABDde araç kalabalığın arasına daldı!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’ın otelinin önünde patlama! Alevler yükseldi | Ölü ve yaralılar var Trump’ın otelinin önünde patlama! Alevler yükseldi | Ölü ve yaralılar var Trump’ın otelinin önünde patlama! Alevler yükseldi | Ölü ve yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör