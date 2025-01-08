Donald Trump Kanada'yı istiyor! Haritayı paylaştı
Donald Trump, ABD'nin seçilmiş başkanı olarak Kanada'nın 51. eyalet olarak ülkeye katılmasını önerdiği bir haritayı, Truth Social'daki sosyal medya hesabından paylaştı. Bu haritada Trump Kanada'yı ABD'nin bir parçası olarak gösterirken 'Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?' dedi. Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau bu durumun imknasız olduğunu belirtti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 51. eyalet olarak ülkeye dahil edilmesini istediği Kanada'nın ABD'nin parçası olduğu harita paylaştı. Trump, bu haritayı Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından takipçileriyle paylaştı.
KANADA VE ABD TEK ÜLKE Mİ OLACAK?
Uzun süredir Kanada'nın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini savunan Trump'ın paylaştığı haritada, Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.
Trump'ın paylaşımının, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun istifasını açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.
"EN UFAK BİR İHTİMAL BİLE YOK"
Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, ülkesinin ABD'ye katılma ihtimalinin olmadığını belirtti.
Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye katılması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Kanada'nın ABD'ye katılmasının en ufak bir ihtimali olmadığını kaydeden Trudeau, iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllardır birbirlerine fayda sağladığını aktardı.
"ONLARIN HİÇBİR ŞEYİNE İHTİYACIMIZ YOK"
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunarak, "Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada'yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?" demişti.
Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.
Trump, Kanada'nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD'nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau'nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.
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