Biden'dan "Özgürlük Madalyası" töreni: Darbeler finansmanına yüksek sivil onur ödülü!

George Soros (Arşiv)

1947 senesinde İngiltere'ye göç eden Soros, Londra Ekonomi Okulu (London School of Economics)'na kayıt oldu ve bu okulu 1952 yılında başarıyla bitirdi.

1956 yılında New York'a taşınan Soros, F.M. Mayer ile beraber 1956–1959 yılları arasında arbitraj tüccarı olarak çalışmasının ardından Wertheim Şirketi'ne geçerek burada 1959-1963 yılları arasında ekonomi analisti olarak görev yaptı.

1970 yılında Quantum Vakfı'nın kuruluşuna Jim Rogers ile beraber ortak oldu.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASINI SOYAN ADAM

Soros'un asıl yeteneği, ününün ve parasının kaynağı ise döviz spekülasyonuydu. İngiltere'de 16 Eylül 1992 tarihinde gerçekleşen ve tarihte Kara Çarşamba olarak anılan ekonomik krizde döviz kuru ile oynayarak sadece bir gün içerisinde toplam 1.1 milyar dolarlık bir kar elde etti. İngiltere bankalarının krizdeki toplam zarar 3.4 milyar dolar olurken, bunun 1/3'üne tek başına sebep olan Soros'a "İngiltere Merkez Bankası'nı Soyan Adam" lakabı takıldı.

Karl Popper'ın açık toplum felsefesinden etkilenen George Soros, 1993 yılında Açık Toplum Enstitüsü'nü kurdu. Dünyaya açık toplum modelini yaymaya çalışan kurumun azgelişmiş ülkelere yaptığı yardım miktarı, 2000'li yılların sonunda Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım miktarını aşmış durumdaydı.

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.