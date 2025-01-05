Biden'dan "Özgürlük Madalyası" töreni: Darbeler finansmanına yüksek sivil onur ödülü!
ABD Başkanı Joe Biden, renkli devrimlerle Batı'ya mesafeli ülkeleri karıştıran ve darbelere finansman sağlayan George Soros'un da aralarında bulunduğu 19 kişiyle 'Özgürlük Madalyası' verdi. Madalyaya layık görülenler arasında eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ünlü aktör Denzel Washington ve dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi de yer alırken, Soros'un ödülünü oğlu Alex Soros aldı. Peki Başkanlık Özgürlük Madalyası ne anlama geliyor? İşte detaylar...
ABD Başkanı Joe Biden, 19 kişiye ülkede verilen en yüksek sivil nişan olan "Başkanlık Özgürlük Madalyası"nı taktı.
Beyaz Saray'da yapılan törende madalyaları takdim eden Biden, burada yaptığı konuşmada, "Hep birlikte ülkemiz üzerinde inanılmaz güzel bir iz bıraktınız." dedi.
Biden'ın başkan olarak son kez katıldığı madalya töreninde, spor, sanat, müzik ve sinema dünyası gibi kadar farklı alanlardan nişana layık görülen 19 kişi onurlandırıldı.
Ödül alanlar arasında eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Amerikalı milyarder George Soros adına Alex Soros, sinema dünyasından Micheal J. Fox ve Denzel Washington, futbolcu Lionel Messi, basketbolcu Magic Johnson ve İrlandalı rock grubu U2'nin solisti Bono yer aldı.
Gazze'de insani yardımlarıyla öne çıkan Dünya Merkez Mutfağı Direktörü Jose Andres de ödül alanlar arasında bulundu.
Ödül alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:
"Anna Wintour, Ashton Baldwin Carter adına eşi Stephanie Carter, Tim Gill, Jane Goodall, Robert F. Kennedy adına kızı Kathleen Kennedy, Ralph Lauren, Bill Nye, Fannie Lou Hamer adına Doris Hamer Richardson, George W. Romney adına Mitt Romney, David Rubenstein ve George Stevens, Jr."
GEORGE SOROS KİMDİR?
1992 yılında gerçekleşen Kara Çarşamba ekonomik krizi sırasında bir gün içerisinde 1 milyar dolar kazanarak "İngiliz Bankalarını Soyan Adam" ünvanı kazanan Macar-Amerikan asıllı döviz spekülatörü, hisse senedi yatırımcısı, iş adamı.
Soros Fund Management şirketi ve Open Society İnstitute vakfının kurucusu olan Soros, 14 milyar dolarlık net mal varlığıyla dünyanın en zengin insanlarından birisidir.
George Soros, 12 Ağustos 1930 tarihinde, Budapeşte, Macaristan'da dünyaya geldi.
Esperanto dilini kullanan yazar Tivadar Soros, ünlü ekonomistin babasıydı.
I. Dünya Savaşı sırasında esir düşmüş bir Yahudi olan Tivadar Schwartz, Rusya'daki eski kampından kaçmasının ardından soyadını Soros olarak değiştirmiş ve de böylede yükselen anti-seminist hareketlerden kaçmayı başarmıştı.
Yahudi bir ailede büyüyen Soros, 1944 yılında gerçekleşen Almanya'nın Macaristan'ı işgali sırasında 13 yaşındaydı. Yahudi Konseyi için çalışan genç Soros'un durumu tehlikedeydi fakat babası tam gerektiği zamanda devreye girerek hayatını kurtardı.
Sovyet ve Alman güçlerin göğüs göğüse çarpıştığı 19 Aralık 1944 tarihli Budapeşte Savaşı'ndan sağ kurtulan Soros, savaşın bitmesinin ardından geçekleşen 1945–1946 yılları arasındaki hiperenfilasyon döneminde mücevher ve değerli taşların satışını gerçekleştirerek hayatını sürdürdü.
1947 senesinde İngiltere'ye göç eden Soros, Londra Ekonomi Okulu (London School of Economics)'na kayıt oldu ve bu okulu 1952 yılında başarıyla bitirdi.
1956 yılında New York'a taşınan Soros, F.M. Mayer ile beraber 1956–1959 yılları arasında arbitraj tüccarı olarak çalışmasının ardından Wertheim Şirketi'ne geçerek burada 1959-1963 yılları arasında ekonomi analisti olarak görev yaptı.
1970 yılında Quantum Vakfı'nın kuruluşuna Jim Rogers ile beraber ortak oldu.
İNGİLTERE MERKEZ BANKASINI SOYAN ADAM
Soros'un asıl yeteneği, ününün ve parasının kaynağı ise döviz spekülasyonuydu. İngiltere'de 16 Eylül 1992 tarihinde gerçekleşen ve tarihte Kara Çarşamba olarak anılan ekonomik krizde döviz kuru ile oynayarak sadece bir gün içerisinde toplam 1.1 milyar dolarlık bir kar elde etti. İngiltere bankalarının krizdeki toplam zarar 3.4 milyar dolar olurken, bunun 1/3'üne tek başına sebep olan Soros'a "İngiltere Merkez Bankası'nı Soyan Adam" lakabı takıldı.
Karl Popper'ın açık toplum felsefesinden etkilenen George Soros, 1993 yılında Açık Toplum Enstitüsü'nü kurdu. Dünyaya açık toplum modelini yaymaya çalışan kurumun azgelişmiş ülkelere yaptığı yardım miktarı, 2000'li yılların sonunda Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım miktarını aşmış durumdaydı.
Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.
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