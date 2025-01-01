Gazze için ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi! İsrail işi yokuşa sürüyor!
ABD merkezli Wall Street Journal'ın Arap arabuluculara dayandırdığı haberine göre Hamas ile terör devleti İsrail arasında antlaşmalar yine çıkmaza girdi. İsrail'in ateşkes antlaşması halinde Gazze'deki varlığını sürdüreceğini, Hamas'ın elindeki hayatta kalmış bütün rehinelerin teslimini ancak Hamas'ın istediği Filistinli tutukluları serbest bırakmayacağını koştuğu öne sürüldü. Buna göre ABD'de Joe Biden yönetimi sona ermeden herhangi bir anlaşma mümkün olmayacak.
İsrail 1 yılı aşkındır Gazze Şeridi'nde barbar saldırılarını sürdürürken yaklaşık 2 ay önce Lübnan'da imzalanan ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi için ümitleri yeşertmişti.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta yönetime başlamadan önce rehinelerin serbest bırakılması yönünde baskısını artırırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes görüşmelerini yokuşa sürdüğü ortaya çıktı.
ABD merkezli Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre arabulucularla birlikte taraflar, Gazze'de tutulan 30 rehinenin serbest bırakılmasını öngören 60 günlük bir ateşkes dönemini değerlendiriyorlardı. Bunun karşılığında İsrail'in Filistinli tutukluları serbest bırakacağını ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın akmasına izin vereceğini söylediler.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan , Aralık ortasında Netanyahu ile Kudüs'te yaptığı görüşmenin ardından, Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasının yakın olduğunu düşündüğünü söyledi.
İSRAİL İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR!
WSJ'ye göre görüşmeler ayrıntılara daha da derinlemesine inildikçe durdu ve her iki taraf da pozisyonlarını sertleştirdi. Arabulucular, İsrail'in herhangi bir değişimde yalnızca canlı rehineler almakta ısrar ettiğini ifade etti.
Ayrıca İsrail'in Hamas tarafından istenen Filistinli tutukluları serbest bırakmayı reddettiği belirtildi.
ABD'li bir yetkili, olası bir anlaşmanın yapısının ilkbahardan bu yana değişmediğini, ancak iki tarafı ayıran en önemli konunun rehineler ve tutuklular olduğunu söyledi.
HAMAS'IN ESİRLERİN LİSTESİNİ HAZIRLAMAK İÇİN 1 HAFTA SÜRE İSTEDİĞİ İDDİASI
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan ve adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırılan haberde Hamas'ın olası bir mutabakatta serbest bırakılması gündemde olan İsrailli sağ esirlerin listesini saldırı altında hazırlayamayacağını ilettiği belirtildi.
Hamas'ın sağ esirlerin listesini hazırlayabilmek için Gazze'de 1 hafta geçici ateşkes talep ettiği ifade edildi.
Yürürlüğe girmesi halinde söz konusu ateşkes boyunca Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri bölgede kalmaya devam edecek.
Hamas, bu süre boyunca sağ İsrailli esirlerin listesini hazırlayıp arabuluculara iletecek.
SİYONİST ESİRLERİN ÜÇTE BİRİ ÖLMÜŞ OLABİLİR
AN'ın haberinde İsrail'in Hamas'ın bu teklifine ne yanıt vereceğine ise yer verilmedi.
Tel Aviv yönetimi, esir takası müzakereleri için Hamas'ın elindeki İsrailli sağ esirlerin listesinin iletilmesini talep ediyor.
Hamas'ın elinde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin ölü olduğu düşünülüyor.