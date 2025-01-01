Gazze için ateşkes görüşmeleri çıkmaza girdi! İsrail işi yokuşa sürüyor!

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Ayrıca İsrail'in Hamas tarafından istenen Filistinli tutukluları serbest bırakmayı reddettiği belirtildi.

ABD'li bir yetkili, olası bir anlaşmanın yapısının ilkbahardan bu yana değişmediğini, ancak iki tarafı ayıran en önemli konunun rehineler ve tutuklular olduğunu söyledi.

HAMAS'IN ESİRLERİN LİSTESİNİ HAZIRLAMAK İÇİN 1 HAFTA SÜRE İSTEDİĞİ İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan ve adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırılan haberde Hamas'ın olası bir mutabakatta serbest bırakılması gündemde olan İsrailli sağ esirlerin listesini saldırı altında hazırlayamayacağını ilettiği belirtildi.

Hamas'ın sağ esirlerin listesini hazırlayabilmek için Gazze'de 1 hafta geçici ateşkes talep ettiği ifade edildi.