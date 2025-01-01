Yılbaşı kutlamalarını iptal ettiler! İsveç ve İrlanda’dan onurlu duruş: Filistin’e destek yürüşü!

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Etkinliğe katılan gazeteci Stephen Bourke, Dublin'de her yılbaşı gecesi düzenlenen Filistin'e destek nöbetine katıldığını söyledi.

"GERÇEĞİ SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

İsrail güçlerinin Filistin'deki gazetecilerin hedef aldığını ve bundan çok endişe duyduğunu belirten Bourke, "Gazeteciler tutuklandığında ve öldürüldüğünde 'yeter artık' demeliyiz. Bu gerçeğe karşı bir savaş ve biz gerçeği savunmak için buradayız. Gerçeğin ortaya çıkmasını ve durdurulmasını istediğimiz için buradayız." dedi.