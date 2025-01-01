Yılbaşı kutlamalarını iptal ettiler! İsveç ve İrlanda'dan onurlu duruş: Filistin'e destek yürüşü!
İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Diğer taraftan İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde 'Filistin'e Destek' nöbeti gerçekleştirildi.
Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, yılbaşını kutlamak yerine İsrail tarafından öldürülen çocuk ve sivillerin yasını tuttu.
İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüşe geçen göstericiler "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.
Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin", "İşgale son", "Katil İsrail" sloganları attı.
İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.
Grup adına yapılan açıklamada da İsrail'in çocuk, kadın ve gazetecilere yaptığı katliamdan dolayı yılbaşının kutlanmadığı, bunun yerine Filistin halkının sesinin duyurulmaya çalışıldığı belirtildi.
Açıklamada, 20 binden fazla çocuğun İsrail tarafından öldürüldüğü ve çocuklardan bazılarının cenazesinin naylon torbalarda taşındığı kaydedildi.
İRLANDA FİLİSTİN'İN YANINDA!
İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen etkinlik, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Ha'penny Köprüsü üzerinde gerçekleşti.
İrlanda halkı ve onlarca turistin katıldığı etkinlikte, Filistin bayrakları dalgalandırıldı ve köprüye "İrlanda Filistin'in yanında" yazılı pankart asıldı.
Etkinlik boyunca Filistin'e özgürlük çağrısında bulunan sloganlar atıldı.
Etkinliğe katılan gazeteci Stephen Bourke, Dublin'de her yılbaşı gecesi düzenlenen Filistin'e destek nöbetine katıldığını söyledi.
"GERÇEĞİ SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"
İsrail güçlerinin Filistin'deki gazetecilerin hedef aldığını ve bundan çok endişe duyduğunu belirten Bourke, "Gazeteciler tutuklandığında ve öldürüldüğünde 'yeter artık' demeliyiz. Bu gerçeğe karşı bir savaş ve biz gerçeği savunmak için buradayız. Gerçeğin ortaya çıkmasını ve durdurulmasını istediğimiz için buradayız." dedi.
Soyismini vermek istemeyen doktor David ise Gazze'de katliamlara devam eden İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetimizi, İsrail'e yaptırımlar uygulamaya başlamaya ikna etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ta ki onlar Gazze ve Filistin halkının haklarını gözetmeye başlayana kadar." diye konuştu.
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