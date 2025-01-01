01 Ocak 2025, Çarşamba
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ABD'de metroda yakılarak öldürülen kadının kimliği açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 11:04 Güncelleme: 01.01.2025 11:09
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ABD’de metroda yakılarak öldürülen kadının kimliği açıklandı

ABD'nin New York kentinde metroda bir saldırı sonucu yakılarak hayatını kaybeden kadının kimliği belirlendi. New York Polis Departmanı (NYPD), kadının 61 yaşındaki Debrina Kawam olduğunu duyurdu.

ABD'nin New York kentinde 22 Aralık'ta bir kişi, metroda uyuyan bir kadının kıyafetlerini çakmakla ateşe verdi. Kadın yanarak hayatını kaybetti.

NYPD olayda hayatını kaybeden kadının kimliğini açıkladı. 61 yaşındaki Debrina Kawam isimli kadının New Jersey eyaletinde yaşadığı ve bir sağlık şirketinde pazarlama direktörü olarak çalıştığı ifade edildi.

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ABD’de metroda yakılarak öldürülen kadının kimliği açıklandı ABD’de metroda yakılarak öldürülen kadının kimliği açıklandı ABD’de metroda yakılarak öldürülen kadının kimliği açıklandı
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