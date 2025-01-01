01 Ocak 2025, Çarşamba
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Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 10:33 Güncelleme: 01.01.2025 10:57
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Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatı durdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın bugün (TSİ) 08.00 itibarıyla sona erdiği belirtildi. Ukrayna'nın söz konusu anlaşmayı uzatmayı reddettiğine işaret edilen açıklamada, "Gazprom, Ukrayna üzerinden doğal gaz tedarik etme fırsatından mahrum bırakılmıştır. Ukrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyor." ifadelerine yer verildi.

ʺUkrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyorʺ (AA)ʺUkrayna üzerinden Rus doğal gazı sevkiyatı gerçekleştirilmiyorʺ (AA)

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu için yayımladığı verilere göre, boru hatları ile ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı 2023'te, 2022'ye kıyasla yaklaşık yüzde 28 azalarak 15 milyar metreküpe gerilemişti. Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor (AA)Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor (AA)

Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor.

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Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatı durdu Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatı durdu Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatı durdu
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